El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, pondrá el equipo titular para enfrentar a Ferro Carril Oeste el próximo miércoles en La Rioja, por los 16avos de final de la Copa Argentina.



De este modo, el equipo xeneize formaría con Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.



En la práctica de fútbol realizada este lunes en el predio de Ezeiza, Battaglia puso ocho futbolistas de estos once ante la reserva; asimismo, incluyó a Pedro Velurtas por Figal, Gabriel Aranda por Izquierdoz y Nicolás Orsini por Villa, ya que los tres jugaron en la victoria 2-1 ante Arsenal en La Bombonera.



En la conferencia de prensa tras el triunfo en el arranque de la Liga Profesional, el entrenador boquense señaló: "Nosotros pedimos no jugar hoy (por el domingo), ya que venimos de jugar hace menos de 15 días, y tuvimos sólo 5 días de vacaciones. Y no sólo jugamos sino que encima nos pusieron para este miércoles".



Por eso el cuerpo técnico resolvió utilizar un conjunto alternativo ante Arsenal y disponer para este miércoles de un equipo con los habituales titulares, dado que es un partido de eliminación directa.



En el equipo que jugará en La Rioja no estará Carlos Zambrano, quien integra la selección peruana que dirige Ricardo Gareca al igual que el desgarrado Luis Advíncula; tampoco está en el plantel Oscar Romero, convocado por el combinado de Paraguay que dirige Guillermo Barros Schelotto.



Boca entrenará este martes en Ezeiza en horario matutino y a las 19 el plantel viajará en vuelo chárter a La Rioja, para regresar apenas terminado el partido.



En la capital riojana ya se pusieron en venta las entradas, con largas colas de hinchas del Xeneize; incluso muchos de ellos acamparon desde el jueves por la noche.



Boca jugará ante Ferro este miércoles desde las 16 en La Rioja por los 16avos de la Copa Argentina, y el próximo domingo visitará desde las 20.30 a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional.



Los que se quedan y los que no

En otro orden, la Secretaría de Fútbol boquense ultima los detalles para cerrar la renovación del contrato de Eduardo Salvio, cuyo vínculo vence el 30 de junio.



En el rubro salidas, el futuro de Gastón Avila parece estar fuera de Boca, pero todavía se desconoce con exactitud su destino. Si bien lo más probable es que se vaya a jugar otra vez a préstamo a Rosario Central, también habrían llegado ofrecimientos desde el fútbol europeo.

El defensor de 20 años tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2024, pero el Consejo de Fútbol pretende que antes de acordar con el club de Arroyito se prolongue el vínculo actual.



Lo cierto es que Avila ni siquiera integró la lista de concentrados para el partido ante Arsenal, cuando durante la semana incluso se especulaba con que podría ser titular. La chance de regresar a Rosario Central, club del que surgió y donde ya estuvo a préstamo de Boca, parece estar cada vez más cerca.

La llegada de Avila se dio a comienzos de 2019 sin haber debutado en Primera División y una seria lesión ligamentaria en una rodilla extendió la espera. Hasta el momento jugó 11 partidos oficiales (ocho como titular) y logró tres títulos: Superliga 2019/20, Copa Diego Maradona (2020) y Copa Liga Profesional (2022).