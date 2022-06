El juez federal Daniel Rafecas citó al exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, a declarar el próximo viernes en la causa que investiga presuntas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, informó IP Noticias.

De esta forma, Kulfas deberá presentarse el próximo viernes a las 10 en los tribunales federales de Retiro para declarar bajo juramento. También fue convocado un exfuncionario del área, Antonio Pronsato, para brindar indagatoria el lunes 13 de junio al mediodía.

A su vez, el próximo martes se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen al juzgado los "requerimientos técnicos" necesarios para la construcción del gasoducto, indicó Télam.

Más temprano, Rafecas también pidió información de toda la documentación relacionada con el proceso de licitación en la empresa estatal de Energía Argentina (ex Integración Energética Argentina), en el Enargas y en la Secretaría de Energía.

La disposición se tomó a partir de una denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, a la que se sumaron otras dos de la oposición. Los denunciantes plantearon la hipótesis de un direccionamiento en la licitación a raíz del off the record difundido el viernes pasado desde el Ministerio de Producción.

El juzgado ordenó las medidas luego de un pedido del fiscal Carlos Stornelli pero los primeros análisis mostraron que el proceso de licitación recién se inicia y como no hubo adjudicación no podría haber habido fraude. “Vamos a estudiar el tema aunque ya vemos que la licitación recién arranca. Eso significa que no hubo adjudicación ni posible fraude”, señalaron en torno al magistrado.

La renuncia de Matías Kulfas

La renuncia de Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo fue oficializada este martes, tras la publicación del decreto 299/2022 en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Su lugar será ocupado por el hasta ahora embajador en Brasil, Daniel Scioli.

"Acéptase la renuncia presentada por el doctor Matías Sebastián Kulfas al cargo de ministro de Desarrollo Productivo. Agradecen al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", dispone la resolución.

Kulfas dimitió a pedido del Presidente, luego de que trascendiera la difusión de un informe en off de récord enviado presuntamente desde la cartera de Desarrollo Productivo sobre el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner.

En la carta de renuncia que presentó, el exministro aseguró que "si algo cabe reprochar respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación de la empresa IEASA cuyos miembros, al igual que equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.