La secretaria de Planeamiento municipal, Agustina González Cid, presentó ayer en el Concejo el proyecto de ordenanza que establece nuevos indicadores urbanísticos para Fisherton. La funcionaria señaló que la intención del proyecto es el de "mediar entre las dos posiciones, los que dicen que no hay que construir más y los que dicen que hay que construir. Pretendemos consolidar y proteger áreas ambientales, paisajísticas y patrimoniales". Por otra parte, el titular de la Comisión de Planeamiento del Concejo, Fabrizio Fiatti (Arriba Rosario), propuso para la próxima semana prorrogar por decreto la suspensión del otorgamiento de permisos para el área, que vencía este mes, por el plazo de seis meses y así evitar una zona gris que podrían aprovechar los desarrolladores.

La Comisión de Planeamiento del Concejo, que preside Fiatti, convocó ayer a una reunión extraordinaria para recibir a González Cid en el marco de la presentación del anteproyecto que define nuevos indicadores urbanísticos para Fisherton. La funcionaria planteó la incorporación de unidades funcionales máximas y mencionó que para los sectores que cuenten con cloacas, una unidad cada 250 metros cuadrados y si no hubiera cloaca, una cada 500 metros cuadrados.

Para el área histórica proponen un Factor Ocupacional del Suelo (FOS) más alto, mientras que en los corredores jardín proponen planta baja más 3 pisos, para avenida Real y calle Schweitzer, y planta baja más 5 pisos para las avenidas Eva Perón y Jorge Newbery, sin limitar las unidades funcionales. "Pensamos que algunos tipos de unidades que son necesarias en el barrio, oficinas más chicas o monoambientes, incluso apart hotel, estén en esos corredores con la idea de lo que venimos planteando en otras ordenanzas, tener corredores un poco más densos y con más actividad, y que las áreas de tejido permanezcan más tranquilas", explicó González Cid.

En cuanto a la protección de la calidad paisajista y ambiental que caracteriza a ese sector de la ciudad, desde el municipio plantean que dadas las condiciones de riesgo hídrico del área se promueve la aplicación del Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS), propuesto también en otros sectores de la ciudad, para mitigar el impacto ambiental. En ese sentido, prevé incorporar un deslinde medianero lateral y otro de fondo según las dimensiones de frente y profundidad de cada parcela con el objetivo de generar espacios verdes entre las construcciones.

"La modificación tiene que tener como objetivo principal cuidar las calidades ambientales, culturales y la identidad de un barrio jardín como es Fisherton, y ver como se evita la proliferación de estos grandes emprendimientos que tienen una alta densificación del suelo y que se han dado en los últimos años", dijo a Rosario/12 la concejala Fernanda Gigliani (IP).

La edila valoró la incorporación del índice de unidad funcional máxima, aunque planteó que ese índice "tiene que cumplirse, no solamente en cualquier permiso de edificación ordinario, si no que debe respetarse siempre, incluso cuando se trate de planes especiales o convenios urbanísticos". Gigliani mencionó el Plan de Detalle de Villa Ana, "un gran emprendimiento que se votó entre gallos y medianoche antes de votar esta norma general, y que tiene un alto impacto en un barrio como es Fisherton".

También destacó el Factor de Impermeabilización del Suelo, pero señaló que "ese concepto tiene que hacerse extensivo al subsuelo para que no puedan realizarse construcciones subterráneas bajo las áreas que computen como suelo absorbente". La concejala dijo que en el caso de usos deportivos o que tengan alta densidad de personas, "se deja abierta la puerta a que con un solo informe de Ingeniería de Tránsito se pueda autorizar su ejecución".

"Es algo que me parece peligroso porque el tema de los usos es una competencia exclusiva del Concejo. En todo caso lo que debemos discutir si ese tipo de emprendimientos masivos pueden instalarse en ese sector de la ciudad o no, pero no podemos delegarlo en el informe de un técnico de un área en particular", concluyó.