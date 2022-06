Una adolescente de 17 años, estudiante de un colegio secundario de Mendoza, dejó de concurrir al establecimiento como consecuencia de las constantes amenazas de violación y muerte anónimas que recibe en las redes sociales.

“Acaban de decirme que hoy me van a encontrar muerta y tirada en una acequia, yo solo espero que la policía haga algo ya”, publicó vía Twitter la víctima, que se encuentra cursando el último año en la escuela dependiente de la UNCuyo Departamento de Aplicación Docente (DAD), el pasado 1 de junio.

Amenazas

El calvario de la chica comenzó semanas atrás de ese posteo, cuando al arribar al colegio unas compañeras le dijeron que habían visto fotos suyas en un grupo de Telegram llamado “XXXmendoza”.

Al ingresar a ese chat grupal, observó fotos y videos íntimos de mujeres, la mayoría menores de edad. La adolescente decidió salir del grupo y notificar a sus padres de la situación. Fue en ese momento que la víctima empezó a recibir mensajes de un supuesto hombre que prometía “violarla a la salida del colegio”. “Es mi mami hermosa la voy a violar y hacerla mía cuando salga de la escuela, la tengo fichada en el DAD”, asegura una de las intimidaciones.

En paralelo a los mensajes recibidos, la chica descubrió una cuenta falsa suya en Twitter donde habían publicado datos personales de ella. Además, en la descripción de la biografía del usuario figuraba la leyenda “cuidate, cuidate los chicos de rouzed ya te tenemos fichada. Tenemos cantidad de datos tuyos en 5 se te viene”.

Viralización y denuncias

Al dar a conocer vía Twitter la situación de acoso, los directivos del colegio se comunicaron con los padres de la joven y le aconsejaron que su hija no asista más a clases hasta que se resolviera el caso.

“Qué bronca no puedo seguir con mi vida normal y literalmente no puedo ni ir al colegio porque unos enfermos no dejan de amenazarme, ya todo esto está en manos de la policía y espero que se solucione rápido”, aseguró la chica en otro posteo.

Este jueves por la mañana, la víctima realizó la denuncia en la fiscalía y comentó que contando su acusación “hay dos denuncias hechas contra las mismas personas”. “Por suerte la policía se está moviendo, aunque todavía no encuentran quiénes son. Todo esto va a salir en el diario para ver si entran en razón y dejan de acosar pibas. Yo de verdad espero que se solucione, quiero volver a mi vida normal y salir sin miedo de mi casa”, sentenció la adolescente.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas.