La empresa estatal Energía Argentina (IEASA), responsable de las contrataciones y la realización del gasoducto, contestó la carta de renuncia del ex ministro de Producción con un texto en el que aseguran que se clarifican "errores conceptuales". Aquí la respuesta completa:



Respecto al Plan Gas.AR, el ex Ministro de Producción afirmó:



“Si bien el plan estaba listo en julio de 2020, rápidamente aparecieron las voces críticas desde un sector de los entes reguladores, que decían que nuestra propuesta era antieconómica, con precios en tomo a US$ 3,50 por millón de BTU, a los cuales consideraban “caros”. Vaya paradoja, consideraban caro un precio que estaba por debajo de los niveles históricos del gas importado y por el que hoy se paga en torno a los US$ 30 y se llega a pagar en el mundo en torno a los US$ 48”,sostiene el ex Ministro de Producción en su nota de renuncia.

Nunca fue eje de debate la contractualización y/o incentivos a la producción de gas. Cabe recordar que el PlanGas es una creación del Kirchnerismo y tuvo su primera normativa en el año 2008 en el marco de las Resoluciones de Gas y Petróleo Plus. Luego se realizó la Ronda del Plan Gas de la Resolución 1/2013.

Los precios de la compulsa del PlanGas.Ar no reflejan los costos de extracción ni se han establecido topes que expresaran los valores internacionales que se pagaban en ese momento USD 1,80 (Henry Hub – Ene/Jul 2020). Los valores de USD30/mmbtu y USD48/mmbtu expresan un mundo con el principal proveedor de gas europeo en conflicto bélico. Pues con el mismo criterio se podría decir que durante el 2020, mientras se importaba GNL a USD 2/mmbtu, el estado Argentino pagaba usd 3.50/mmbtu a la producción local. Provocando un desfalco al erario.

Lo que si resultó llamativo fue la ausencia del sector industrial y productivo en la ronda PlanGas.Ar impulsado por el Ministerio cuyo desarrollo le compete, permitiendo que los precios para dicho sector sean fijados por el Mercado Spot con los vaivenes y abusos que fija el mercado.

Respecto a las inversiones en el sector energético, el ex Ministro de Producción afirmó:

“El tercer desafío era generar un marco normativo y desplegar estrategias para el desarrollo de Vaca Muerta. No es un tema menor: el sector energético es una de las llaves para resolver nuestro problema de restricción externa. Estamos hablando de un potencial exportador de más de US$ 30.000 millones.”, terminó sosteniendo el ex ministro.

Este apartado no merece mucha atención, pues con el actual marco normativo durante el año 2013, 2014 Y 2015 se han realizado inversiones por USD 7.735 USD 8.828 Y USD 10.775 millones de dólares respectivamente y al día de hoy ningún gobierno ha superado (en ninguno de sus 3 valores). Las normativas no impulsan inversiones, las políticas de desarrollo lo hacen.

Respecto al esquema de subsidios a la energía, el ex Ministro de Producción afirmó:

“El segundo desafío era salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige en nuestro país desde hace dos décadas, el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, anti federal y pro rico.”

Respecto a los subsidios en sí, las importaciones que mayor incidencia tienen en el sistema energético son las de gas natural a los efectos de abastecer el salto en la demanda de gas en los hogares durante el período invernal y a los efectos de abastecer también en el invierno a las usinas ante la necesidad de priorizar el gas disponible a Hogares, Comercios e Industrias.

El sitio web del ENARGAS tiene un sinfín de tablas y análisis en los cuales se pueden comprobar los siguientes incrementos de demanda diaria en los hogares según la región de que se trate durante el período invernal:

Está más que claro que las importaciones de gas durante el invierno para abastecer el incremento de demanda de hogares y las importaciones de gas oil para abastecer las usinas ante la restricción en la disponibilidad de gas, tienen por objetivo abastecer el incremento en la demanda de gas de los hogares de la Patagonia, Gran Buenos Aires, el interior de Buenos Aires y la región Centro.

EL USUARIO RESIDENCIAL DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES NO MUEVE EL REQUERIMIENTO DE VOLÚMENES DE IMPORTACIONES DE GAS NATURAL. El perfil medio del usuario domiciliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires probablemente sea de poder adquisitivo por encima del promedio pero de nivel de consumo medio/bajo de gas natural.

Las declaraciones del ex ministro son de desconocimiento supino de como se empunta la demanda de gas natural durante el invierno y en cual región geográficamente los hogares que efectivamente reciben los subsidios. Lamentablemente se observa que mientras la Secretaría de Energía fue un dependencia bajo su órbita, hasta agosto del año pasado, y tampoco posteriormente, logró entender cómo funciona el sistema energético.

El ex ministro afirma respecto a supuestas demoras en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner

El ex ministro afirma que “Asimismo, se produjeron las demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luego avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones de dólares en importaciones.”

Cabe aclarar que el día 12 de agosto de 2021 se presentó el proyecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner con el DNU listo para ser suscripto. El DNU finalmente se dictó el 14 de febrero de 2022.

El ex ministro sostiene respecto al componente nacional en las obras a realizarse

El ex ministro mantiene que “A propósito de este tema, ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones que realice en ON”.

Mas allá de la cobardía de no ratificar el OFF, resulta dable mencionar que el Directorio de Energía Argentina también tiene entre sus integrantes al Lic. Diego Rozengardt cuya designación fue impulsada por el Ministro Martín Guzmán y tiene dentro de su ámbito de gestión al Cr. Hernán Herrera (cuya designación fue impulsada por el Sr. Kulfas) quien también integró el Directorio y que, al día de la fecha, participa activamente en la política de procedimientos de la Empresa.

BREVE RESEÑA SOBRE LA GESTIÓN DEL EX MINISTRO

Es miópico afirmar que las importaciones de energía atentan contra las reservas. Desde ya que hay que trabajar en sustituirlas y además en generar divisas. A todo ello apunta el gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Argentina tenía hace 10 años un intercambio comercial de 200.000 millones de dólares anuales, importaba constantemente energía y los precios de las materias primas estaban dentro de los promedios históricos. Sin embargo la situación socioeconómica no era la dramática que es la actual.

Hoy con precios récords de materias primas, Argentina tiene un intercambio comercial que es menos de la mitad que ese registro.

El resultado de su gestión puede medirse en que una familia de las muchas que acompañaron con su esperanza revertir la grave situación socioeconómica recibida en 2019, hoy pagan el pan por encima de 300 $/kg, la carne por encima de los 1.000 $/kg, la leche por encima de los 150 $/litro y una pobreza del 40%.

Su gestión se despidió con una caída promedio del 3,4% del consumo minorista familiar en mayo, usted debería saberlo que ese promedio, se compone del consumo minorista de familias de distintos de poder adquisitivo y las de menor poder adquisitivo su consumo está cayendo por encima del 5%.

No satisfecho con los pésimos resultados de la gestión, se muestra preocupado por los subsidios a la energía, que de más está decir el objetivo es protege el poder adquisitivo de las familias. ¿Qué pretende también? ¿Que los hogares reciban facturas de 50.000 pesos de luz y gas?

Quizás la mejor muestra de su gestión fue lo ocurrido durante 2021 en Santa Fe en la Planta de Dow en San Lorenzo. Mientras 1.500 familias pedían la intervención de su ministerio para evitar el cierre de la planta, usted trabajaba en planes de retiros voluntarios y transferencias de recursos humanos desde San Lorenzo hasta Bahía Blanca a 800 kilómetros como si los trabajadores y sus familias fueses un objeto material, sin importar el daño al producto bruto geográfico provincial y la pérdida del empleo directo e indirecto. Fue casualmente la vicepresidente que usted agrede quien se puso al frente de la lucha política para revertir el cierre de la Planta de Dow en San Lorenzo. Hoy la planta funciona normalmente y esas familias que iban a perder sus ingresos, recuperaron su sonrisa. Anécdotas de funcionarios que no funcionaban.