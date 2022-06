El tenista español Rafael Nadal se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia pulsada en los diferentes nervios involucrados en la lesión crónica -síndrome de Müller-Weiss- que padece en su pie izquierdo y permanecerá tres o cuatro días con actividad física normal de mantenimiento. Sin embargo, su presencia en Wimbledon todavía no está descartada, de acuerdo a lo que aseguró su tío y exentrenador, Toni Nadal.

Después del tratamiento que llevó adelante en la clínica Teknon de Barcelona, el tenista español "reanudará los entrenamientos en pista en función de la evolución del tratamiento", según señala un comunicado de prensa difundido por su equipo de comunicación.

Nadal conquistó el pasado domingo su decimocuarto título en el torneo Roland Garros de París -el 22º Grand Slam en su historial- al derrotar al noruego Casper Ruud. No obstante, llegó a la clínica con muletas, sin poder apoyar su pie izquierdo. "Rafa se encuentra ya en casa, y estará 3 o 4 días con actividad física normal de mantenimiento. No descartamos que se podría llegar a realizar un segundo tratamiento en función de la evolución en la próxima semana", añade la nota.

En la cabeza de Nadal todavía figura la posibilidad de participar en Wimbledon, certamen sobre césped que comienza en tres semanas, de acuerdo a lo que informó su tío. "La voluntad de Rafa es jugar Wimbledon. Ya comenzó el tratamiento ayer en Barcelona y veremos cómo resulta. En su cabeza no está ausentarse", adelantó Toni Nadal en diálogo telefónico con Radio Mitre.

"No tengo la sensación de que la carrera de Rafa se haya terminado. Veremos si el tratamiento va bien. Si no, se harán otras cosas. Ya no puede se entrenar con normalidad, está capeando con los dolores", añadió el tío Toni, que acompañó a "Rafa" durante toda su carrera hasta hace un par de años cuando tomó la decisión de separarse, y en la actualidad es asesor del canadiense Félix Auger Aliassime.



Nadal se desplazó este martes a Barcelona para ser tratado por Ángel Ruiz-Cotorro, médico de la Real Federación Española de Tenis y director de la clínica Mapfre de Medicina del Tenis. Más tiene previsto presidir, junto a su compatriota y jugador de la NBA Ricky Rubio, la ceremonia de graduación de los alumnos de la Rafa Nadal International School en Manacor (Mallorca).