“Mirá esta foto, mirá la atención de todas”, le dice Pachy Moloy (psicóloga social, ex capacitadora del Consejo Provincial de la Mujer) a Marisú Devoto (cofundadora y presidenta de Fundación Propuesta) en un bar. Marisú se pone los anteojos, la mira y dice: “ay sí, estaban re atentas, es que estábamos descubriendo otro mundo”. Así empieza Nosotras, la serie documental sobre feminismo bonaerense, conducida por Mariana Carbajal que estrena la TV Pública este viernes a las 23,30.

“Empezamos a hablar del famoso malestar de las mujeres, del que hablaba Mabel Burini, empezamos a charlar en un grupo de amigas”, dice Marisú mientras amasa para hacer una pasta frola. “Nos daba vuelta la cabeza”, dice en la cocina de su casa, entrevistada por su hija.

Nosotras, relatos de los feminismos bonaerenses, propone recorrer a lo largo de cuatro capítulos, los últimos 40 años de historia de militancia feminista en la provincia de Buenos Aires: los derechos de las mujeres y LGTBI+, así como los logros alcanzados, las transformaciones personales, sociales, políticas e institucionales.

El primer capítulo, que se estrena este viernes, aborda los años entre la vuelta a la democracia en 1983 y 1995, y cuenta la historia de la formación de redes, creadas por mujeres del conurbano, para poder salir de las violencias que ocurrían dentro de sus casas. Pero también habla de los primeros Encuentros de Mujeres y de la necesidad de que el aborto fuera legal, seguro y gratuito. También se trata el surgimiento del Consejo Provincial de la Mujer, durante el gobierno de Antonio Cafiero, la primera institucionalidad para desarrollar políticas dirigidas a desarmar la desigualdad de género en territorio bonaerense. Con el asesinato de Alicia Muñiz en 1988, a manos de su pareja, el boxeador Carlos Monzón, como punto de partida, la serie se propone recuperar la historia reciente de las luchas feministas y de los colectivos de la diversidad en la provincia de Buenos Aires.

“El año pasado mi mamá me cuenta que había visto en Netflix un documental sobre pioneras feministas de Estados Unidos. Y ahí me dije: nosotras estamos viendo las luchas norteamericanas pero no tenemos una serie que recupere las nuestras. Mi mamá fue pionera en el sur del conurbano atendiendo a víctimas de violencia de género cuando era tan tabú el tema que ellas eligen atender y ofrecer grupos de ayuda mutua para las mujeres en una iglesia de Temperley, para que los varones agresores no sospecharan adónde iban y no les impidieran concurrir. Pensé: mí mamá un día no va a estar, y yo nunca registré en video su testimonio de su recorrido. Ese fue el puntapié para pensar esta serie y le propuse la idea a Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y le encantó y nos apoyaron. Es un comienzo. Por supuesto en capítulos de media hora y en un recorrido de cuatro décadas, queda mucho material, muchas protagonistas, muchos relatos, afuera. Ojalá que podamos seguir recuperando las historias de los feminismos en Argentina con más producciones audiovisuales”, dice Mariana a Las12.

El segundo capítulo va desde 1995 a 2003, el tercero, de 2003 a 2015 y el cuarto llega hasta 2022. Nosotras cuenta las transformaciones logradas tanto dentro de los marcos normativos, como en el imaginario social, en los medios y en las instituciones, en relación con la violencia de género y los femicidios, los derechos sexuales y reproductivos y particularmente el aborto, y los derechos para el colectivo LGTBI+, hasta llegar a la creación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, la sanción de la ley del aborto y su implementación en la provincia de Buenos Aires.

En los cuatro capítulos, que tienen una duración de 30 minutos, Nosotras detalla cómo fue creciendo y construyendo la participación política de las mujeres bonaerenses y cuáles fueron los procesos institucionales de los gobiernos para impulsar las políticas de género y diversidades. Lo interesante del ciclo es que cada entrega se mete en las historias de personas de los barrios, que con su trabajo colectivo, fueron transformando la realidad de su comunidad desde una perspectiva feminista. Los relatos se entretejen con imágenes de archivo de movilizaciones, marchas y encuentros de mujeres, así como de programas de los medios de todas las épocas.



La idea y conducción es de Mariana Carbajal. El guión y la dirección, de Lucía Lubarsky. Laproducción general, de Lucio Bartolomeoli. La investigación periodística, de Mariana Carbajal, Lucía Lubarsky y Silvina Estévez. Para la asesoría en contenidos, consultaron a Estela Díaz, ministra de las Mujeres y las Diversidades de la Provincia de Buenos Aires y a Lucía García Itzigsohn, directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio.