Después de dos años y medio de pandemia, los conciertos nacionales e internacionales vuelven a cobrar protagonismo en la agenda cultural local, y la mayoría de los eventos anunciados terminan con localidades agotadas en menos de un día. En segundos se forman en las webs de las tiqueteras largas filas virtuales de cientos de miles de usuarios que esperan su turno para acceder a entradas para el show de su artista favorito.

El fenómeno es multicausal: luego del encierro producto del coronavirus, y la postergación de muchísimos eventos, se esperaba que muchos quisieran aprovechar y disfrutar la numerosa y variada cantidad de propuestas musicales, teatrales, y de otros tipos, en una suerte de revancha por el tiempo "perdido".

Sin embargo, muchas personas coinciden en que después de pasar minutos frente a las pantallas, teclear F5 en repetidas ocasiones, y esperar su turno en la famosa fila virtual, al final, casi siempre se encuentran con un anuncio amargo: las entradas de esa figura tan esperada y querida se agotaron. Los shows a veces generan un sold out en horas. Otras, en tan solo minutos.

Aunque sea comprensible que las entradas se vendan mucho más rápido porque así fue pensado por las empresas tiqueteras que implementaron la venta online, que permiten acceder a las locaciones desde un dispositivo móvil o computadora y de un modo sencillo y cómodo, las personas no se quedan sin ver a una estrella musical solo por una cuestión de lentitud o mala suerte. Existe una explicación para este fenómeno de sold out veloz.

¿Hay bots que compran entradas las primeras horas?

En tiempo récord, Coldplay agotó 9 estadios River Plate y superó al ex Pink Floyd Roger Waters al anunciar una décima y última fecha en territorio argentino. Rosalía, Duki, Dua Lipa, Bad Bunny y Daddy Yankee son otros de los músicos, por nombrar algunos, que demostraron haberse hecho extrañar por el público local. Tras lograr vender la totalidad de las entradas de sus conciertos en pocas horas, no dudaron en aprovechar la necesidad de música en vivo que se siente en el aire para anunciar nuevas fechas. Pero, ¿cómo es posible que los tickets sean adquiridos tan poco tiempo?

Especialistas en informática aseguran que las personas interesadas en comprar entradas de cualquiera de estos eventos culturales masivos compiten contra un ejército de máquinas programadas con el mismo objetivo. Se trata de bots (robots) que se ocupan de comprar entradas rápidamente.

"Sí, los bots para la compra y venta existen", confirmó Virginia Barros, co-fundadora de la agrupación feminista "Las de Sistemas". La especialista en tecnología explicó a GO Noticias que estos bots son programas desarrollados "por una o más personas" con el objetivo de resolver problemas puntuales y que incluso se pueden vender como un servicio.



Asimismo, la desarrolladora indicó que es "factible" que los bots puedan resolver un ciclo de compra si la página web lo permite. Un bot utiliza la técnica del web scraping para simular el comportamiento de un humano al acceder a un sitio web y sigue las instrucciones que se le hayan dado. Esto, multiplicado por grandes cantidades, es lo que genera que en muchas ocasiones los productos o servicios más codiciados se agoten en cuestión de minutos.

Barros consideró que las empresas más poderosas e interesadas en la seguridad de sus páginas web suelen invertir en recursos técnicos e informáticos para evitar una avalancha de bots invasivos, pero aseguró que cada vez se vuelven más inteligentes y es más difícil combatirlos. "Siempre terminan encontrando una manera", aseveró.

Los capcha -tests para determinar si un usuario es humano o no- son una herramienta útil para frenar la avanzada de bots en el sistema de un sitio web, ya que el tipo de test que se realiza no es "tan fácil de resolver de forma automatizada".

¿Cómo es el negocio de las reventas?

La razón por la cual estos "robots" se avalanzan sobre las entradas tiene su explicación en el negocio de la reventa de entradas a un precio mucho más alto que el original. Los apostadores de esta estrategia son muchos, pero aparentemente, pocos son los que tienen acceso a un servicio tan sofisticado y privativo como lo es la compra de bots para fines determinados, aseguran los expertos en tecnología.

Si bien la compra de productos mediante bots no es una práctica ilegal en Argentina, fuentes del sector cuentan que para acceder es necesaria una invitación especial, que solo se distribuye a través de grupos reducidos. Aunque en sus sitios web se aclare que no hay bots disponibles, al contactar a los administradores del servicio, los interesados pueden encontrarse con un panorama diferente.

"La política de rastreo de bots en Argentina está muy verde aún", opinó Virginia Barros en relación a las consecuencias que tienen los usuarios que programan bots o que pagan por ello con el fin de ingresar al negocio de la reventa a precios inflados.

¿Cómo hacen las productoras para pagar en dólares?

Fuentes del Banco Central dialogaron con GO Noticias sobre el motivo por el cual la productora que trae a Coldplay a Argentino no tuvo acceso a dólares al precio oficial para pagar los shows. "En febrero pasado intentaron obtener la SIMI para pagar como importador de servicio y el sistema detectó inconsistencia", señaló un funcionario del BCRA, y continuó: "No corrigieron y no tuvieron acceso al mercado".

En tanto, el vocero del oganismo que preside Miguel Pesce detalló que no habría "registro de que haya accedido al Dólar Contado con Liquidación (CCL) en forma directa". Esta última es una operación bursátil que implica comprar una acción o un bono en pesos y vender ese mismo papel en dólares. También se puede realizar para vender dólares y pasarse a pesos. En ese sentido, aclaró que DF Entertainment "pudo haber accedido a través de una ALyC", es decir, una asociación que actúa como intermediaria entre los inversores y las empresas y los mercados. Y concluyó: "Lo concreto es que no accedió al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)".

¿Qué porcentaje de las reservas del Banco Central implica pagarle el cachet a Coldplay?

A pesar de los últimos índices inflacionarios y la merma del poder adquisitivo de los trabajadores de distintos rubros, la banda británica se convirtió en un fenómeno de proporciones épicas. Contra todo pronóstico económico, Coldplay vendió en tiempo récord alrededor de 600.000 tickets entre los 10 shows que realizará entre octubre y noviembre en el estadio River Plate de Buenos Aires.

De acuerdo con la información provista por DF Entertaintment, la empresa de entretenimiento que produce los conciertos de la banda de Chris Martin en Argentina, tras la seguidilla de conciertos que se realizarán el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Monumental, el grupo habrá recaudado una suma aproximada a los USD 15 millones - su cachet es de USD 1,5 millones por cada show-.



Aunque el número provoque asombro y genere una alerta por la situación económica que atraviesa el país, las cifras representarían el 0,036% de las reservas internacionales del Banco Central, que acumulan 41.000 millones según el último reporte publicado en su página web.

¿Cuánto salen los tickets de Coldplay en otros paises de América Latina?

La suerte de la banda de hits como "The Scientist", "Viva la Vida", "My Universe", o "Something Just Like This" no termina en Argentina. Los sold out de sus numerosos conciertos por latinoamérica demuestran que el multipremiado grupo britpop es uno de los más populares y aclamados de los últimos tiempos en la región: dará nueve shows en Brasil, dos en Perú y en Colombia, y cuatro en Chile.

La gira “Music of the Spheres” de este año iniciará con una serie de conciertos en Brasil, Perú, Colombia y Chile, para terminar a lo grande con sus diez espectáculos al hilo en suelo argentino. En tanto, en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, en Argentina las entradas son más baratas.



Para los shows de Buenos Aires, las entradas más costosas son de 19.500 pesos, que euivalen a USD $160,55. Mientras, en Perú las entradas más caras cuestan poco más de 764,75 soles, algo de 203 dólares. En Chile los tickets cuestan unos 218.500 pesos chilenos, o 266 dólares, y en Colombia tienen un valor de 745.000 pesos colombianos, unos 196 dólares.