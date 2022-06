El directorio de la red social Twitter cumplirá con la petición del multimillonario Elon Musk y compartirá los datos internos de la plataforma para evitar que se frene el proceso de compra que se inició a fines de marzo pasado.

Según fuentes consultadas por The Washington Post y The New York Times, se liberarán cientos de millones de tweets e información que se publican a diario en el sitio. "Esto pondría fin al mayor enfrentamiento entre Musk y la junta en este tema crucial que ha puesto en pausa el trato", escribió Dan Ives, analista de Wedbush.



La novedad se conoce luego de Musk, dueño de las empresas Tesla y SpaceX, amenazara con cancelar la compra de 44.000 millones de dólares debido a que no se le proveía de la información sobre las cuentas falsas y los bots, los cuales el empresario busca desterrar cuando la compañía quede a su mando.



Esta discusión arrancó semanas atrás, luego de que el actual CEO de Twitter, Parag Agrawal, asegurara que menos del 5% de las cuentas activas de Twitter son bots (robots) o usuarios spam, sin que ese análisis se pueda replicar externamente por política de protección de datos.



En esta línea, según la información del especialista a cargo de la red social, se suspenden "más de medio millón de cuentas de spam todos los días" antes de que "cualquiera" pueda darse cuenta de ello. "También bloqueamos millones de cuentas cada semana que sospechamos que pueden ser spam, si no pueden pasar los desafíos de verificación humana como captchas, verificación telefónica, etc.", insistió.

Tras esta declaración, el considerado hombre más rico del mundo respondió las publicaciones con un emoji de heces sonrientes y añadió: “Entonces, ¿cómo saben los anunciantes lo que están recibiendo por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter”.



De esta manera, el sudafricano comenzó a jugar con retirarse de la transacción si no podía acceder a la información que necesitaba. Algunos analistas vieron los cuestionamientos de Musk como un medio para poner fin al proceso de compra o como método de presión hacia Twitter para bajar el precio.

Según The Post, unas dos docenas de compañías ya pagan para acceder al tesoro masivo de datos internos de Twitter, que incluye el registro de tweets e información sobre cuentas y dispositivos desde donde se envían los mensajes.



Musk: 44.000 millones de dólares por la red social

El 28 de marzo pasado, la junta directiva de Twitter aceptó la oferta de adquisición por parte de Musk por 44.000 millones de dólares, a razón de 54,20 dólares por acción, aunque la operación todavía debe ser aprobada por los reguladores estadounidenses.



"La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo donde los asuntos vitales para el futuro de la humanidad se debaten. También quiero hacer Twitter mejor que nunca al potenciar el producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta para incrementar la confianza, vencer a los 'bots' de 'spam', y autentificar a todos los humanos", remarcó el megamillonario tras la compra.