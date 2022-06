La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles por la noche el proyecto de ley impulsado por Juntos por el Cambio y el interbloque Federal para implementar el sistema de Boleta Única de Papel en las próximas elecciones presidenciales y de legisladores.



Dirigentes de la oposición celebraron en las redes sociales la media sanción de la iniciativa, que fue votada negativamente por el Frente de Todos, y la tildaron como una “herramienta fundamental para fortalecer la democracia”.

La diputada María Eugenia Vidal manifestó vía Twitter que “lo prometimos en campaña, cumplimos en el recinto: en nombre de la democracia y en busca de más transparencia, aprobamos en Diputados la Boleta Única”.

El presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, que no estuvo en el recinto por haberse contagiado de coronavirus, indicó: “Lamento no haber podido asistir a la sesión por el diagnóstico de Covid-19, pero no quiero dejar de celebrar este gran paso dado para fortalecer la democracia. ¡Sigamos trabajando para vencer la resistencia del oficialismo en el Senado!”.

El gobernador jujeño y titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, lo calificó como "una muy buena noticia. El avance de este proyecto significa más transparencia y mejor democracia”.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, sostuvo que “dimos un paso clave para garantizar las mismas condiciones para todos al votar. Queremos terminar con el curro de los punteros políticos y de los tiranos que gobiernan teniendo en un puño a las provincias. ¡Defendamos con fuerza la democracia!”.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, publicó: “Felicitaciones diputados gracias por la boleta única! Beso enorme a la Coalición Cívica, desde Salta. Lilita”.

“Malabares han tenido que hacer para fundamentar en contra de una herramienta más justa, pero hoy en Diputados dimos un paso fundamental: ¡ganó la democracia!”, destacó el presidente del Bloque PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo.

Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica en Diputados, afirmó: ¡Cumplimos lo que nos propusimos! En Diputados le dimos media sanción a #BoletaÚnicaDePapel. Ahora le toca al Senado. Vamos a dar esa batalla”.

“Con 132 votos Afirmativos dimos media sanción en la Cámara de Diputados una ley que privilegie al ciudadano como sujeto activo del proceso electoral”, aseguró Graciela Camaño, del interbloque Federal.

El diputado del Interbloque Federal, Florencio Randazzo, aseguró que “de lo único de lo que nos vamos a arrepentir cuando nos toque irnos de los lugares de poder y responsabilidad, es de lo que no nos animamos a hacer. Por eso, estoy convencido de que Argentina tiene que avanzar hacia un sistema electoral más moderno”.