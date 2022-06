La obra que llevaba adelante el complejo hotelero de Bariloche Villa Huinid, que este lunes se vio afectado por un alud en el que murieron 3 personas, presentaba algunas irregularidades, confirmó este jueves Marcos Barberis, jefe de Gabinete de Bariloche.

El complejo consta de dos hoteles, el Bustillo y el Pionero, algunas cabañas y un gran SPA. En el 2013, con la intención de expandirse, la compañía comenzó un proyecto para sumar un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 935 metros cuadrados que recién comenzó a construir durante la pandemia.

“En octubre de 2021 el profesional a cargo presentó un trámite de renuncia a la obra y en ese momento el municipio hace una inspección y se constata que hay una platea de mayores dimensiones, que hay algunas cuestiones que no eran las aprobadas en el proyecto original”, contó Barberis en Radio Seis.

“Pasaron de un SUM de 935 metros a un complejo de más de 3000 metros, con un movimiento de tierra superior al autorizado, con una losa mayor. De un SUM de 900 metros a una batería de departamentos”, denunció el funcionario.

Tras constatar esa irregularidad, se elevó el expediente al Tribunal de Faltas y se le informó a la empresa que la obra quedaba paralizada y que debía presentar un proyecto desde cero para obtener una nueva licencia para construir.

Según confirmó Barberis, la orden de paralización de la obra fue dictada por el área de Obras Particulares el 25 de octubre de 2021. Si bien en enero y febrero se enviaron inspectores para chequear que la empresa la estuviera cumpliendo, desde entonces no hay registro de nuevas inspecciones.

En ese sentido, Barberis dio a entender que la construcción siguió adelante pese a la decisión de la municipalidad, ya que durante la entrevista radial dijo que "al momento de paralización (la obra) estaba en un estado y hoy tiene un cierto grado de avance que lo definirá la Justicia, pero tiene un cierto grado de avance”.

Otra de las irregularidades que se constató tras el alud es que la obra contaba con un muro de contención con gaviones no estaba en el proyecto original. Este dato resulta central para la investigación que busca dar con las causas del alud, ya que fue ese muro el que cedió y terminó dentro de las habitaciones del hotel.

"Trágico aviso"

Según informó la subsecretaría de Protección Civil, tras las 36 horas de precipitaciones intensas que se registraron este fin de semana en Bariloche no hubo otro alud ni daños importantes en otras propiedades de la zona.



En ese sentido, la Asociación Civil Árbol de Pie publicó un comunicado en el que recordó que en el predio donde ocurrió el alud "en 2011 se produjo una tala masiva de 423 cipreses para construir el segundo hotel (el Pioneros) del complejo de la firma All Flags S.A".

El fenómeno de este lunes, sostuvo la ONG ambientalista, se trató de un "trágico aviso" de una situación que se había advertido en diversos estudios técnicos.

"La causa de esta desgracia, que no debería haber ocurrido, fue la codicia, la desidia, la mala praxis, fueron muchas cosas, no la lluvia. Cada aprobación, cada excepción, cada violación de la normativa, pone en riesgo no sólo al ambiente, sino a quienes están dentro del él", concluyó la asociación.