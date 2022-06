Desde Los Angeles

El presidente Alberto Fernández habló con la prensa argentina tras el duro discurso que dio el jueves en la Cumbre de las Américas, en el que criticó el rol de la OEA en la región y las exclusiones y bloqueos que se evidencian en este mismo encuentro. Contó cuál fue la recepción que tuvieron sus palabras entre el resto de los mandatarios, incluido Biden, que estaba al tanto del tono que tendría su discurso --"antes de venir a la Cumbre tuve demasiadas charlas con funcionarios y dirigentes de los Estados Unidos, y sabían perfectamente lo que iba a decir", aclaró--, su mirada sobre el escenario geopolítico, guerra de por medio, y el rol regional, con la producción de alimentos y la energía como temas clave. "No vine a poner más muros, sino a construir puentes", sintetizó sobre lo que buscó su discurso.

Contó además los entretelones del encuentro fuera de agenda que mantuvo por la noche con Joe Biden, en el que el tema gasífero fue central. Pero también respondió sobre la política local y la turbulenta semana que atravesó el gobierno, recambio de gabinete incluido.

"Matías fue un buen ministro. Cometió un error que yo no lo soporto, hablar en off en contra de alguien", dijo sobre el recambio de Kulfas, unas horas después de que el ex ministro declarara en Comodoro Py.

Se refirió también al proyecto de renta inesperada, que el Gobierno presentó en el Congreso, y cuya posibilidad de aprobación ponían en duda desde sectores del oficialismo en el Congreso, según dejaron trascender.

"Ese es un proyecto que nosotros teníamos ya preparado con Martín (Guzmán) desde el día que anunciamos los bonos para los sectores más postergados y los bonos para los jubilados. Era una decisión que yo ya había tomado para llevar al Congreso, está en sintonía con lo que está pasando en otros lugares del mundo. Lo mandé al Congreso, el Congreso lo analizará y verá cómo lo trata", expresó.

En una semana intensa para el Gobierno, con un recambio de ministro en el medio y luego del reencuentro que tuvieron en Tecnópolis, respondió también por su relación actual con la vicepresidenta, y lel diálogo que existe o no entre ambos: "La vicepresidenta tiene un rol institucional, yo soy el Presidente y tengo un rol institucional, hablamos cuando hace falta que hablemos", se limitó a marcar.

La rueda de prensa tuvo lugar en el piso 24 del hotel Ritz, ubicado junto al Centro de Convenciones donde se desarrolla la Cumbre, un espacio con una vista espectacular del Down Town de Los Angeles. Allí se aloja el presidente y su comitiva. También muchos otros mandatarios, como Guillermo Lasso, que salía rumbo a la Cumbre cuando ingresaba la delegación argentina de prensa. Durante la rueda de prensa, escuchaban atentamente el embajador Jorge Argüello, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

La Cumbre y sus palabras críticas

"A la noche tuve un intercambio de palabras buenas con el Presidente Biden para ver cómo seguir con este tema. Vamos a seguir trabajando", dijo cuando se lo consultó por cómo había caído su discurso.

"No tuvimos ninguna reacción en contra. Hasta el presidente de República Dominicana, que es alguien que por ahí no está cerca de mí ideológicamente, apoyó las palabras. Ayer recibí solo palabras de apoyo", aseguró.

"Antes de venir tuve demasiadas charlas con funcionarios y dirigentes de los Estados Unidos, y sabían perfectamente lo que iba a decir. Fue una posición muy honesta la que planteé. No hubo ningún tipo de sobresalto", aclaró sobre la recepción de su discurso.

"Intercambiamos unas palabras con Biden, en una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario", aclaró. Se refería a la cena de honor que el presidente anfitrión dio para los mandatarios y primeras damas el jueves por la noche en Malibú. "No vine a poner más muros, sino construir puentes", sintetizó.

Noticia en desarrollo.