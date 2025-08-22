El partido entre Independiente y Platense que iban a disputar este domingo por la sexta fecha del Torneo Clausura fue suspendido por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).



El encuentro estaba programado para las 20:30 de este domingo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, donde el miércoles se registraron gravísimos incidentes entre la hinchada del "Rojo" y la de Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.



El Juez de Garantías había determinado que el choque se jugara sin público, o con parcialidad local pero en otro estadio, como consecuencia de la clausura del Libertadores de América, pero se optó por aplazar la fecha de disputa.

En ese sentido, desde el club de Avellaneda emitieron un breve comunicado en sus redes sociales aceptando la determinación de Aprevide. "Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de A.Pre.Vi.De para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga", destacaron en "X".

"Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo", sentenció el mensaje.



