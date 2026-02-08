Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Su hermano es el principal sospechoso
Brutal asesinato de un futbolista del Ascenso durante una pelea en Rafael Castillo
08 de febrero de 2026 - 15:15
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Lucas Pires tenía 29 años y jugaba en Almirante Brown.
Lucas Pires tenía 29 años y jugaba en Almirante Brown.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Asesinato
Almirante Brown
Últimas Noticias
Su hermano es el principal sospechoso
Brutal asesinato de un futbolista del Ascenso durante una pelea en Rafael Castillo
Perdió por 3-2 una serie de Qualifiers sumamente física y mental
Copa Davis: Argentina cayó frente a Corea del Sur y deberá pelear la permanencia
Con films de François Ozon y Malek Bensmaïl
Festival de Rotterdam: el colonialismo en cuestión
Por
Luciano Monteagudo
El seleccionado argentino venció este domingo a Francia y a España
Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos
Exclusivo para
La ciberguerra del Capitán América
Por
Jorge Elbaum
Gobierno del engaño
Por
Hernán Letcher
El gobernador presidirá el PJ provincial tras semanas de tensas negociaciones
Pacto bonaerense: Kicillof y el kirchnerismo sellaron la unidad
Por
Sebastián Cazón
A 40 años de la genialidad del uruguayo ante la selección de Polonia
Enzo Francescoli: “Es el gol que le quedó a la gente por la espectacularidad”
Por
Alejandro Duchini
El País
Página/12 hace memoria
“Lo más importante es que mis hijos no me vean derrotada”
Por
Victoria Ginzberg
El gobernador presidirá el PJ provincial tras semanas de tensas negociaciones
Pacto bonaerense: Kicillof y el kirchnerismo sellaron la unidad
Por
Sebastián Cazón
La vicepresidenta evidenció su enojo en las redes sociales
Villarruel en una guerra con Milei que dejó de ser subterránea
Por
Analía Argento
La batalla entre dos modelos
Por
Carlos Heller
Economía
Gobierno del engaño
Por
Hernán Letcher
Cómo el organismo blindó y validó la nueva fórmula que censuró el Gobierno
El IPC del FMI y las mentiras de Milei y Caputo
Por
Leandro Renou
Detectan fuerte sobrevaloración de los ingresos en las mediciones del Indec
La pobreza ya estaría arriba del 44 por ciento
Por
Raúl Dellatorre
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
Por
Carlos Bianco y Juan Manuel Padín
Sociedad
Su hermano es el principal sospechoso
Brutal asesinato de un futbolista del Ascenso durante una pelea en Rafael Castillo
"Hay una campaña antifascista con mis imágenes"
La abogada argentina detenida en Brasil recibió la visita de familiares y dijo que es “amenazada constantemente”
Sigue el calor y el buen tiempo
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de febrero
Deportes
Francisco Cerúndolo será el primer cabeza de serie del certamen
Argentina Open: así quedó el cuadro principal
Perdió por 3-2 una serie de Qualifiers sumamente física y mental
Copa Davis: Argentina cayó frente a Corea del Sur y deberá pelear la permanencia
El seleccionado argentino venció este domingo a Francia y a España
Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos
El entrenador de River habló tras la goleada sufrida ante Tigre en el Monumental
Marcelo Gallardo, autocrítico: “No es aceptable, pero puede pasar”