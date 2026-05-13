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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de mayo

Se espera una máxima de 18 grados en el AMBA.

Dafne Gentinetta

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