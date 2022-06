Brasil recaudó 33.700 millones de reales (alrededor de unos 6.855 millones de dólares) a través de la venta de acciones la brasileña Eletrobras, en el marco del proceso de privatización de la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica, según informaciones preliminares.

Fue fijado un precio de 42 reales (alrededor de 8,54 de dólares) por acción, en el marco de un proceso mediante el cual Eletrobras ofreció nuevos papeles, mientras que el Estado redujo su participación en el capital votante de casi el 70 por ciento hasta poco más del 40 por ciento.



Oferta récord

La oferta, la mayor del año en el país y también una de las más elevadas en todo el mundo en 2022, fue abierta para inversores, tanto nacionales como extranjeros. Asimismo, el Gobierno permitió la compra de acciones a través de recursos del llamado Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS), al que cada brasileño tiene acceso tan solo en caso de despido o de necesidad para compra de vivienda.



Los medios brasileños destacan que se trata de la mayor privatización del país en más de dos décadas y la segunda mayor acción financiera a nivel global en lo que va de 2022, tras la venta en enero de la empresa LG Energy Solution de Corea del Sur por 10,7 mil millones de dólares.



La privatización de Eletrobras será la primera de una estatal importante en la gestión del presidente Jair Bolsonaro, quien podría usar los recursos para financiar subsidios y otras medidas en esa línea en pleno año electoral, en momentos en los que busca su reelección frente al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.



El tema ha dividido las aguas en la campaña electoral. Lula ha dicho que que sin una Eletrobras pública, el país “pierde buena parte de su soberanía y seguridad energética”. El candidato izquierdista publicó en sus redes sociales que “las facturas de electricidad serán aún más caras” y que “los que no saben gobernar tratan de vender empresas estratégicas, más aún apurándose a vender en liquidación”.



Los bancos que participaron en la privatización con BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itaú BBA SA, XP Investimentos SA, Banco Bradesco BBI SA, Caixa Economica Federal, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Banco Safra SA.

El paso siguiente será la negociación de estos papeles en la bolsa de Sao Paulo a partir del 13 de junio, lo que concretará ya de manera definitiva la privatización. El Tribunal de Cuentas de Brasil aprobó a finales de mayo con siete votos a favor y uno en contra esta privatización de Petrobras, la operación más importante en la agenda de privatizaciones del gobierno de Jair Bolsonaro.

Los actuales papeles que cotizan en el marcado a vista del Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo terminaron el día al alza, negociados a 42,5 reales (unos 8,64 dólares) los preferenciales (+2,09 por ciento) y a 43,04 reales (unos 8,75 dólares) los ordinarios (+2,14 por ciento).