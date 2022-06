Tras el discreto empate sin goles ante Defensa y Justicia, River Plate buscará este sábado su primer triunfo en la Liga Profesional cuando reciba a Atlético Tucumán, en el partido correspondiente a la segunda fecha.





El equipo que dirige Marcelo Gallardo no pudo ganar en Florencio Varela, aunque sufrió muchas bajas en la formación por diferentes razones. Esta vez, el "Muñeco" contará con los regresos del arquero Franco Armani y el delantero Julián Alvarez, campeones con el seleccionado argentino en la Finalissima ante Italia, quienes reemplazarán a Ezequiel Centurión y Braian Romero.

Alvarez, la joya riverplatense, aportó seis de los ocho goles que River convirtió ante Alianza Lima de Perú en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores e intentará mantener su gran momento. Su ausencia se notó ante Defensa y Justicia, en un puesto donde el Millonario dispone de opciones escasas.

El juvenil goleador dejará el club tras los octavos de final de la Copa Libertadores para jugar en el Manchester City de Inglaterra, y la danza de nombres para reemplazarlo incluye al uruguayo Luis Suárez.

La defensa no dispondrá una vez más del chileno Paulo Díaz y del nacionalizado paraguayo David Martínez, afectados a sus seleccionados, mientras que Milton Casco no se recuperó de una lesión muscular.



El mediocampo no tendrá a Nicolás de la Cruz, citado por Uruguay en fecha FIFA, y al colombiano Juan Fernando Quintero por lesión. A las bajas se añade el delantero Matías Suárez, quien aguarda el alta médica por un desgarro.



La lista de convocados por Gallardo tiene a 19 futbolistas y da cuenta de la numerosa cantidad de ausencias en el plantel. Así y todo, su equipo necesita la victoria para recuperar terreno en el torneo.



Atlético Tucumán, que frustró la celebración de River en la Superliga 2019/2020, inició el campeonato con la igualdad 1-1 de local ante Colón de Santa Fe y necesita sumar para escapar a la zona de descenso.



Los tucumanos, dirigidos por Lucas Pusineri, están al borde de la zona roja, sólo por encima de Sarmiento de Junín, Godoy Cruz y Patronato de Entre Ríos, teniendo en cuenta que los dos últimos perderán la categoría.



El arquero boliviano Carlos Lampe recibió su primera convocatoria, y es un hecho que el ex Boca y Vélez sea titular en busca del primer triunfo del Decano.



El encuentro se jugará desde las 20.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Más Monumental.



El duelo de los ascendidos

Por su parte, Tigre recibirá en Victoria a las 15.30 (TV: TNT Sports) a Barracas Central en el duelo de los ascendidos, por la segunda fecha de la Liga Profesional.





Ambos equipos son las "sorpresas" de la temporada. El Matador, que finalizó como subcampeón de la pasada Copa de la Liga, sumó un triunfo en el inicio del nuevo torneo sobre Unión de Santa Fe) y se ilusiona con otro semestre exitoso.

De su lado, Barracas -que desde el arribo de Alfredo Berti se convirtió en un equipo complicado para sus rivales -pelea por un boleto a la Copa Sudamericana y está lejos de la zona de descenso. Asimismo, debutó con un empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El Taladro va a Sarandí

Arsenal y Banfield jugarán también a las 15.30 (TV: ESPN Premium) en Sarandí un partido en el que ambos equipos necesitan revertir un mal inicio, por la segunda fecha de la Liga Profesional.





Arsenal comenzó su campaña en el torneo doméstico con una derrota ante Boca Juniors en La Bombonera, pese a que el Xeneize presentó una formación con apenas dos titulares: Carlos Izquierdoz y Sebastián Villa.



Por su parte, la derrota de Banfield fue más sorpresiva, ya que fue de local ante Newell's Old Boys, cuando en los antecedentes el Taladro era más candidato que los rosarinos a sumar los tres puntos.



Un Verde complicado

Sarmiento de Junín, que lleva cinco partidos sin marcar goles y con cuatro derrotas desde el semestre pasado, recibirá en el estadio Eva Perón desde las 18 (TV Pública) al entonado Argentinos Juniors, por la segunda fecha de la Liga Profesional.





Sarmiento se posiciona al borde del descenso con un promedio bajo (1,075), cerca de Godoy Cruz (1,038).



Para este partido, el entrenador Israel Damonte -quien mantuvo reuniones en la semana con los directivos, aunque su continuidad no está en duda- evalúa poner volantes rápidos por las bandas y dos delanteros definidos con Jonatan Torres y Luciano Gondou.



Por su parte, el equipo de Gabriel Milito -que venció a Aldosivi de Mar del Plata en La Paternal- no tendrá a su delantero Gabriel Avalos, cerca de irse a León de México y actualmente de gira con el seleccionado paraguayo que dirige Guillermo Barros Schelotto.