Masivas marchas tuvieron lugar este sábado en diferentes ciudades de Estados Unidos organizadas por grupos que exigen un mayor control a las armas de fuego, luego de la secuencia de tiroteos ocurridos en las últimas semanas en un supermercado de Búfalo, Nueva York, y en una escuela de Uvalde, en Texas.



Las manifestaciones, organizadas por el grupo juvenil "March for Our Lives" (Marcha por nuestras vidas) se dieron en localidades grandes y pequeñas de todo el país norteamericano, desde Nueva York y Los Ángeles hasta Iowa y Wisconsin.

En la capital, Washington DC, fue la marcha principal convocada junto al icónico monumento a George Washington. A pesar de que los organizadores esperaban decenas de miles de participantes, la concentración apenas reunió a unos pocos miles, en un día en gris y de llovizna.

"No tiene que ser así. Pongamos fin a la violencia de las armas" y "Congreso, legisla ya, hazlo por nuestro futuro", fueron algunas de las consignas que se pudieron observar en carteles, que instan a restringir el acceso a las armas de fuego, especialmente a las semiautomáticas.

La palabra de Joe Biden

“Hoy, los jóvenes de todo el país una vez más marchan para pedirle al Congreso que apruebe una legislación de sentido común sobre la seguridad de las armas apoyada por la mayoría de los estadounidenses y propietarios de armas. Me uno a ellos repitiendo mi llamado al Congreso: haz algo”, publicó vía Twitter el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Además, consideró que “el Congreso necesita prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, fortalecer las verificaciones de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y leyes de bandera roja y derogar la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas”.

“No podemos volver a fallarle al pueblo estadounidense”, sentenció Biden en su mensaje.

"March for Our Lives"

La organización "March for Our Lives" fue creada en 2018 por estudiantes del instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, donde se produjo un tiroteo en el que murieron 17 personas.

Ese mismo año, el grupo convocó una marcha en Washington, a la que asistieron cientos de miles, también con el objetivo de presionar al Congreso para que tomara medidas legislativas que restringiesen el acceso a las armas.

En la marcha de este sábado en Washington se produjo un pequeño incidente cuando, durante un minuto de silencio, un hombre se puso a gritar y varios asistentes se lanzaron a correr, aunque resultó ser una falsa alarma.

“Hubo un susto en la marcha en DC. Estamos bien. Pero este es el trauma diario con el que vivimos todos nosotros en este país. Tenemos derecho a que no nos disparen”, publicó vía Twitter la cuenta oficial de March for our Lives.