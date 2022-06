El colombiano Johan Carbonero, futbolista de Gimnasia de La Plata, es uno de los posibles refuerzos de Racing para este mercado.

Sin embargo, la causa por acoso y tentativa de abuso sexual que pesa sobre él fue elevada a juicio oral en mayo y peligra su pase.

Por esta razón, el padre la víctima, Fernando Jerez, dialogó en AM750 acerca del caso y contó el calvario que vivió su hija: "Desde el primer día que mi hija me comenta que Carbonero estaba alojado en el hotel. Me dijo ya me tiró los galgos", recordó.

La hija de Jerez era empleada del apart hotel de La Plata dónde se había alojado provisoriamente el colombiano en 2020.

Sin embargo las situaciones se fueron sucediendo día tras días hasta que le dijo al padre “me sigue molestando”.

"Uno de esos días, la llamó para pedirle que fuera a la habitación porque no sabía prender el aire acondicionado, a lo cual la recibió desnudo con una toalla en la cintura", contó.

Al otro día sucede exactamente lo mismo (le pregunta si puede ayudar con la cocina eléctrica), pero esta vez le dice “¿No te queres quedar un ratito conmigo?” y ella le dice que no

Al día siguiente, Carbonero pregunta si le puede llevar la ropa que le han lavado y ella e la lleva. Cuando entra a la habitación, el la agarra de los brazos y cierra la puerta. Ella grita y él le dice que no grite, la manosea y, de alguna manera, logra abrir la puerta y escapar.

"Luego de ese momento se radica la denuncia en la comisaría que esta a una cuadra del hotel", relató el padre.

Asimismo, destacó el accionar del hotel: “operaron como lo esperado”, sostuvo al tiempo que agregó que "la encrargada acompañó a realizar la denuncia, ni me esperaron a mí".

Por otra parte, habló del mal desempeño del club Gimnasia y Esgrima de La PLata: "Desde el club me mandaron un mensaje las chicas de género pero para hablar con mi hija y trabajar lo que pasa dentro del club, no con lo que sucedió. Ante mi negativa, nunca más se comunicaron conmigo", lamentó.

En este sentido señaló que su hija, luego del suceso, "estuvo con carpeta médica y psicológica, por todo lo ocurrido durante dos meses y medio aproximadamente".

No obstante, parecía que todo iba "mejorando" de alguna manera, hasta que volvió a recaer, se le volvió a dar carpeta médica, comenzó un tratamiento psiquiátrico y a la semana tuvo un intento de suicidio.

"Entonces se decidió que vaya a vivir con la madre en otra ciudad", expresó.

Por último, Jerez indicó que "la causa avanza en la justicia pero me hubiera gustado que lo apartaran del club".