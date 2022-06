Los bonos que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) registraron fuertes caídas durante la semana pasada, lo que tuvo como correlato una suba del riesgo país y una disparada de los dólares financieros. Página|12 consultó a distintos economistas y analistas financieros que coinciden que el contexto internacional adverso y la dudas económicas locales, a raíz de una crisis de confianza por los vencimientos venideros, son factores que juegan en contra del mercado argentino.

Juan Pablo Albornoz, analista de Ecolatina, explica que ante la incertidumbre y la sobreoferta de bonos CER, muchos propietarios del activo optaron por salir a vender y canalizar “parte de esa liquidez en instrumentos money market (fondos muy líquidos de bajo rendimiento y de rescate inmediato), otra parte seguramente se esté volcando al pago de impuestos/aguinaldos y la economía real y, por último, se ve un corrimiento desde deuda CER hacia los dólares financieros. Los dólares bursátiles todavía pueden estar contenidos por la estacionalidad de la demanda de pesos (por pago de impuestos – Ganancias, Bienes Personales – y aguinaldos), como también por la estacionalidad de la oferta de dólares”

Por su parte, Lorena Girogio de Ecoviews, menciona que “no hay una causa pero si varios factores que se combinaron que pueden explicar el miércoles y jueves negro que tuvo el mercado local. Primero puede estar asociado a una toma de ganancias de la bicicleta financiera. Después de una necesidad de liquidez por parte de las empresas para afrontar pagos impositivos y aguinaldo a mitad de año y también, el rumor que suena con mayor fuerza, el de la percepción de un mayor riesgo de reperfilamiento de mayores dudas sobre el tratamiento que tendría la deuda en pesos bajo una nueva administración”

“Así como un día los títulos CER cayeron más de un 10 por ciento, podría llevar a que recuperen en magnitudes similares. No veo descabellado que las curvas ajusten con fuerza cuando el mercado empiece a asignarle una menor probabilidad a un evento disruptivo en el mercado de deuda en pesos, al menos en el corto plazo. No solamente sufrieron los bonos CER sino que también cayeron los bonos CER que vencen en 2023 e incluso en 2022 que están rindiendo positivo. No creo que el riesgo de que no se pague esa letra en diciembre sea tan alto como para justificar las tasas actuales”, agregó Girogio.

En cambio Florencia Galván, analista de mercado de capitales, hace hincapié en la situación internacional y cómo afecta al mercado local. "Se puede decir que el mercado financiero de Estados Unidos viene en baja, sumado a que los últimos días tuvieron expectativas de inflación que culminó en varias jornadas con resultados negativos. Este contexto internacional nos afecta de manera directa. A esto se le suma nuestra situación local: un elevado déficit fiscal y unos compromisos con el FMI que lógicamente hace que se requieran unas cantidad de dólares disponibles y todos los vencimientos de bono que se van acumulando que tenemos este año y el año que viene”.

"Hoy (por el viernes) hubo una aceleración importante del dólar contado con liquidación, lo cual deja en evidencia que hubo una salida de capitales. Estamos en una situación donde el BCRA necesita acumular reservas para afrontar dichos compromisos. Además, está el hecho de que argentina perdió la capacidad de financiarse en dólares en el mercado externo y digamos que la única financiación posible buena es la financiación en pesos pero acá también tenemos expectativas de inflación y de devaluación", remarcó Galván.

Con las expectativas de inflación de mayo que rondan el 5 por ciento, Florencia Galván menciona que no espera un panorama positivo. “Argentina tiene una situación económica volátil. Con las expectativas de inflación y en términos cambiarios teniendo en cuenta que la situación global nos afecta no puede haber una diferencia o un cambio en lo que son nuestro activos locales”.

Por su parte, Albornoz menciona que en los próximos días con el dato de la inflación “el Central nuevamente podría subir las tasas de interés. Además, vamos a tener el resultado de la primera licitación del Tesoro bajo estas nuevas condiciones de mercado mucho más desfavorables para el rolleo de deuda; más allá de que puntualmente en esta licitación no enfrente grandes vencimientos, es un termómetro”.