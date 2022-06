Godoy Cruz se impuso 2-0 a Racing Club, en un encuentro jugado este domingo en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, válido por la segunda fecha de la Liga Profesional.



Los goles fueron anotados en dos oportunidades por el delantero uruguayo Salomón Rodríguez en el complemento, etapa en la que el conjunto mendocino se quedó con diez por expulsión de Franco Negri.

Por su parte, el equipo de Fernando Gago jugó 55 minutos con uno menos luego que Tomás Chancalay recibiera tarjeta roja. Con este resultado, ambos equipos cuentan con tres unidades.





En el arranque, el partido tuvo a ambos rivales con poca iniciativa con la pelota y, aunque la visita la tuvo un poco más, no llevó peligro al arco defendido por Diego "Ruso" Rodríguez, con pasado en Independiente.



A la Academia le faltó el jugador encargado de la creación, al igual que al Tomba, por lo que se dio un primer tiempo opaco, con muchas interrupciones y sin emociones en ambas áreas.



Además, los dos equipos no tuvieron muchas ideas al momento de la generación de juego y se mostraron poco creativos para intentar llegar al arco contrario a lo largo de la primera parte.



Por si fuera poco, a diez minutos del entretiempo fue expulsado el delantero visitante Chancalay por una falta contra Pier Barrios.



En la segunda etapa, el local salió mejor predispuesto con la ventaja de tener un jugador más en el campo, algo que le dio la chance de acercarse un poco más al arco de Gastón Gómez.



De este modo, tras un centro de Martín Ojeda desde la izquierda, Rodríguez -sin marca- abrió la cuenta de cabeza.



Luego del gol a favor, el conjunto mendocino tomó mayor confianza y se hizo dueño de la pelota ante un Racing deslucido y sin ideas.

A pesar de quedarse también con diez jugadores por la expulsión de Negri, el Tomba fue claro protagonista del partido y el que tuvo las chances más peligrosas.



Fue así que,

, el recientemente ingresado

certero

el uruguayo



Los minutos restantes hasta el final del partido fueron deslucidos y desordenados, situación que permitió al local quedarse con los tres puntos, al tiempo que el equipo de Gago se quedó con las manos vacías.

Habló el capitán

Leonardo Sigali, defensor de Racing Club, habló tras la derrota 2-0 de su equipo ante Godoy Cruz.



"No pudimos hacer nuestro juego. Fue un rival difícil, pero hay que poner el pecho y seguir trabajando", dijo el capitán racinguista luego de la caída frente al Tomba en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



"Con uno menos (por la expulsión de Chancalay) nos costó un poco más. Cuando quedamos 10 contra 10 (por la roja a Negri) tuvimos un poquito más la pelota, pero no pudimos resolver", continuó Sigali en su análisis.



"Estoy en un equipo grande y me enseñaron a jugar en un equipo grande de esa manera. Salí campeón de esa manera y la voy a seguir defendiendo", concluyó.



En la próxima jornada, Racing Club recibirá a Vélez Sarsfield, mientras que Godoy Cruz visitará a Rosario Central.