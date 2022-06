Platense dio el golpe en Liniers, donde con el "repudiado" ex Vélez Mauro Zárate como titular, venció 1-0 al equipo local y se trepó a la punta del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol en el cierre de la segunda fecha.



Los hinchas de Vélez llegaron a Liniers en gran número para ver como el flamante equipo del director técnico uruguayo Alexander Medina le ganaba al de Mauro Zárate, calificado de "traidor" a partir de su elección por Boca Juniors después de asegurar que en Argentina no iba a jugar en otro lugar que no fuera en el club del que surgió.



Pero en el último cuarto de hora del partido esos mismos hinchas dejaron de silbar, como había ocurrido en los 75 minutos anteriores, al "repudiado" Zárate cada vez que entraba en contacto con el balón, y solamente se dedicó a azuzar a sus propios jugadores para que simplemente le ganaran a Platense.

Claro que por ese entonces esa mayor aspiración de la parcialidad local se iba a reducir a una menor, la del empate, porque en esa media hora exacta del complemento los de Vicente López se habían puesto en ventaja.



Y justamente el gol llegó de una jugada personal del propio Zárate, que le limpió el camino a Juan Infante, que lanzó el centro al segundo palo para el cabezazo al medio de Juan Cruz Esquivel que con un frentazo Iván Gómez mandó a la red.



Y si dos cabezazos en el área es gol, según un adagio futbolero apoyado en dudosas estadísticas, lo concreto es que si bien no marcó, la también denominada "ley del ex" se cumplió a partir de la gestación de esa jugada de parte de un Zárate que celebró eufóricamente junto a sus nuevos compañeros.



Y lo volvería a hacer ya concluido el encuentro y con la victoria consumada, cuando se abrazó con cada uno de los de camiseta marrón y apenas intercambió un apretón de manos con un par de los de blanco y azul.

Previamente, antes de los 40 minutos fue reemplazado por Horacio Tijanovich, pero muy poquitos hinchas velezanos gastaron energías en reprobarlos. En ese momento toda la atención estaba puesta en que su propio equipo volviera a acelerar, como lo había hecho durante todo el primer tiempo y media hora del segundo, para ya no ganar siquiera, sino al menos no perder.



Pero ya parecía un poco tarde, y máxime cuando empezando el descuento se fue expulsado el zaguero central uruguayo Matías De los Santos por pisar sin pelota al mencionado Tijanovich.



Y así Platense terminó ganando como visitante por primera vez después de 11 partidos, volvió al triunfo en Liniers tras 34 años, desde 1988, y por si fuera poco, aunque recién van dos jornadas, ya se instaló en el primer escalón del campeonato. Con Zárate en el equipo y en cancha de Vélez.