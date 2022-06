El Concejo Municipal declaró Deportista Distinguido de la ciudad a Marcelo Pagani “por su meritoria trayectoria como futbolista, formador y asesor deportivo, así como por su alto compromiso social y de trabajo”. La iniciativa fue autoría del ex concejal Horacio Ghirardi y contó en su momento con la firma del ex edil Enrique Estévez y la actual concejala Verónica Irizar, del bloque Socialista. “He sentido siempre un amor profundo por el deporte y el fútbol. Hoy mi corazón palpita con ustedes”, expresó, emocionado, el ex jugador de Central. Pagani inició su carrera de futbolista en 1958, a los 16 años, pasó por de River, Inter de Italia e integró la Selección que disputó el Mundial de Chile de 1962.