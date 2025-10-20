A 6 días de las elecciones, la participación electoral y el impacto de la aplicación de la Boleta Única de Papel en todo el país aparecen como las principales incógnitas del turno electoral que modificará la mitad de las bancas del Congreso.

Por eso, a través de un nuevo video difundido en redes, el fundador del Frente Renovador Sergio Massa se sumó a la campaña que explica cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral.

Massa enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”.

“La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”, dijo el excandidato presidencial que finalizó el video con una una convocatoria: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”