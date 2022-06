La Cámara de Diputados comenzó este lunes la primera simulación de audiencia pública sobre el proyecto de ley de la prórroga de la moratoria jubilatoria. La medida, impulsada por la legisladora del Frente de Todos, Gisela Marziotta, busca extender la fecha de vencimiento de este beneficio, que vence el 23 de julio.



En este contexto, el diputado nacional Hugo Yasky sostuvo en AM750 que la moratoria "es imprescindible” ya que hay “un millón de personas que trabajaron toda su vida pero no pudieron concluir sus aportes, pero no por una decisión personal”.

“En el Senado hay un proyecto que apunta a resolver este problema, que lo ha presentado nuestro bloque, pero hasta tanto esto suceda es de vital importancia que la moratoria se ejecute ”, afirmó.

“Sería una verdadera tragedia social dejar a un millón de personas a la intemperie”, advirtió, sobre la necesidad de extender la prórroga de la moratoria.

E insistió en que "la lapicera del Presidente de la nación tiene que ser la red de contención hasta tanto se resuelva a fondo este problema con un proyecto".

Urgencia

El 23 de julio vence la moratoria prorrogada en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri. Aquella extensión continuó con el régimen que esa administración puso en marcha en 2016, el cual mantuvo los beneficios para las mujeres con posibilidad de regularizar aportes hasta el 2003 pero no hizo lo mismo con los varones, al tiempo que creó la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM significó para las mujeres un alargamiento de cinco años para empezar a recibir ingresos y no da derecho a pensión. En términos estrictos, la PUAM no es una jubilación sino una política de asistencia social.

Si se cae la moratoria, las mujeres de 60 años sin los 30 años de aportes necesarios no podrán acceder a la jubilación. "Si no se resuelve el tema de la prórroga, las mujeres que hasta ahora tienen la posibilidad de ingresar a la moratoria tendrán que apelar a la PUAM, que representa el 80 por ciento de la jubilación mínima pero además tiene condiciones de ingreso, porque la persona tiene que acreditar condiciones de pobreza e indigencia", agrega Uceda. Se calcula que si no se mantienen los beneficios de la actual moratoria, nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres a partir de este año tendrán que conformarse con la PUAM.

Desde 2005, las moratorias permitieron la incorporación de 3,5 millones de personas al sistema previsional. Sin esas medidas, se calcula que cinco de cada diez personas en edad de retiro hubieran quedado al margen de la cobertura.