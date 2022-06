San Lorenzo buscará este martes la primera victoria en el segundo ciclo técnico de Rubén Insúa cuando reciba a Arsenal, por la tercera fecha de la Liga Profesional.







Al deseo de lograr el primer éxito en la gestión de un ídolo del club, el Ciclón le suma la urgencia de cortar una racha de ocho partidos sin triunfos en casa.



El equipo no ganó ninguno de los partidos de local en la pasada Copa de la Liga y su última victoria en el Bajo Flores se remonta al 12 de diciembre del año pasado, un 3-2 ante Newell's Old Boys.



San Lorenzo llega de empatar justamente ante los rosarinos en el Parque Independencia, resultado que se acumuló con la igualdad del debut ante Independiente en el Pedro Bidegain.



Insúa, que aspira a terminar con la inestabilidad del banco azulgrana en el último lustro, encontró el dibujo táctico antes que el propio equipo, ya que repetirá el esquema 5-3-2 utilizado desde el comienzo del torneo con dos cambios.



El más resonante será el regreso del suspendido Siro Rosané por Néstor Ortigoza. Además, el zurdo Nicolás Fernández Mercau volverá a la banda derecha en lugar de Tomás Silva.

Arsenal, dirigido por Leonardo Madelón -otro hombre querido en San Lorenzo- también se ilusiona con la primera victoria en el certamen, necesaria para mejorar su promedio.



El partido abrirá la jornada desde las 15 (TV: ESPN Premium) en el Nuevo Gasómetro.



El Pincha recibe a los juninenses

Estudiantes de La Plata recibirá a Sarmiento de Junín, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Liga Profesional.





El Pincha viene de vencer a Aldosivi el viernes pasado en Mar del Plata y suma cuatro unidades, ya que empató en el debut del torneo en el clásico frente a Gimnasia La Plata.



El DT Ricardo Zielinski quedó conforme con el rendimiento de su equipo ante el Tiburón, por lo que repetirá el once inicial para recibir a Sarmiento.



El Verde, por su parte, venció a Argentinos Juniors con gol de Lisandro López y suma tres puntos por la derrota 2-0 ante Talleres en la primera fecha.



El partido se jugará desde las 21.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.



El Halcón se mide con el Globo

En busca de su primer triunfo en el torneo 2022 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia recibirá este martes a Huracán, en la continuidad de la tercera fecha.





El Halcón empató los dos primeros partidos del campeonato ante River Plate y Lanús, y arrastra una racha de cinco partidos sin ganar, si se cuenta el final del primer semestre.

En el equipo local no estará el delantero Francisco Pizzini, quien fue expulsado en La Fortaleza, y el DT Sebastián Beccacece podría optar por el ingreso de Nicolás "Uvita" Fernández -el único refuerzo hasta el momento- para jugar en esa posición.



El entrenador también espera por el arribo de un refuerzo para reemplazar al atacante uruguayo Miguel Merentiel, quien se llevó los 19 goles de la última temporada a Palmeiras de Brasil.

El Globo, por su parte, consiguió su primer triunfo con el DT Diego Dabove tras derrotar a Rosario Central el pasado viernes, y se recuperó de la caída en el debut ante Racing Club en Avellaneda.



Huracán tendría el regreso al lateral izquierdo de César Ibáñez, tras cumplir la fecha de suspensión, en lugar de Walter Pérez.



El partido se jugará desde las 21.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela.



La T y Newell's juegan en el Kempes

Talleres de Córdoba recibirá a Newell's Old Boys en el estadio Mario Alberto Kempes por la tercera fecha de la Liga Profesional.





Los dirigidos por el portugués Pedro Caixinha cayeron ante Independiente el viernes último por un ajustado 1-0, en tanto que el Rojinegro empató en su estadio sin goles frente a San Lorenzo.



Ambos habían ganado en la jornada inaugural, e intentarán recuperarse en un duelo que se prevé parejo e intenso, de acuerdo con las propuestas que presentan.



No hay certezas aún sobre la presencia de Julio Buffarini en el plantel de la T. El jugador -que regresó al club tras casi 14 años- no estaría en el banco de suplentes y debutaría el sábado próximo ante Arsenal.



En Newell's Old Boys no estarán disponibles el defensor Cristian Lema (suspendido) ni el mediocampista y capitán Pablo Pérez (lesionado).



El encuentro comenzará a las 19 (TV: TNT Sports) en la ciudad de Córdoba.



Un duelo de necesitados

Patronato jugará este martes en Paraná ante Aldosivi, en un encuentro por la fecha 3 de dos equipos que aún no han podido ganar en la Liga Profesional.





El Patrón viene de perder ante Gimnasia en La Plata, tras empatar como local ante Vélez Sarsfield en la primera jornada.



Facundo Sava, DT de Patronato, podría realizar dos cambios: Sebastián Medina y Alexander Sebastián Sosa en reemplazo de Tiago Banega y Franco Leyes, respectivamente.



El Tiburón, por su parte, se encuentra sin unidades en el último lugar de la tabla, tras dos derrotas consecutivas: frente a Argentinos Juniors en La Paternal y ante Estudiantes en Mar del Plata.



El partido se disputará a las 19 (TV Pública) en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad de Paraná.