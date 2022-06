El proyecto de ley para prorrogar la moratoria de las jubilaciones presentado por la diputada Gisela Marziotta recibió un amplio respaldo por parte de distintos legisladores, especialistas en materia previsional y representantes de jubilados. En diálogo con AM750, la diputada Agustina Propato defendió la iniciativa y afirmó que "sin moratoria no hay 2023".

La iniciativa propone ampliar la moratoria que vence el próximo 23 de julio quedando vigente hasta que se apruebe un nuevo régimen permanente de regularización de aportes previsionales. Advierten que, en caso de no prorrogarse el plazo del vencimiento de la moratoria, en la segunda mitad del 2022 podrían quedar sin jubilarse entre 100 mil y 120 mil mujeres.

En comunicación con AM750, Propato destacó la importancia del proyecto y coincidió con Marziotta en que la prorroga de la moratoria debe salir "si o si", ya sea por una ley votada por el Congreso por un decreto presidencial.

"No hay ninguna posibilidad de que esto no se haga realidad. Sin moratoria no hay 2023", puntualizó la diputada quien sostuvo que el Congreso concentrarse en las discusiones que buscan mejorar la calidad de vida de la gente en medio de un contexto "muy dificil" signado por la crisis social y economía que dejó el gobierno de Cambiemos, la pandemia del coronavirus y la guerra en Europa.

"Hoy vemos que la oposición está mucho más preocupada en hacer política marcando diferencias que nada tienen que ver con las verdaderas preocupaciones de la gente", señaló la diputada.

Moratoria por ley o por lapicera

"Los diputados del Frente de Todos tenemos una responsabilidad ética y moral para militar esta causa, porque somos los que la creamos. Es una ley que incluyó a cientos de miles de personas en el gobierno de Néstor y después de Cristina Kirchner", dijo Marziotta este lunes, al término del encuentro que se realizó en la Cámara de Diputados para visibilizar el proyecto.

"Tenemos una fecha de vencimiento y habrá que sacarlo. Por ley o por lapicera", aseguró la diputada.

Las claves del proyecto

El proyecto busca prorrogar la moratoria de las jubilaciones para las mujeres que tienen más de 60 años pero carecen de los 30 años de aportes para acceder al régimen previsional, un beneficio que vence el próximo 23 de julio.



La inciativa propone que la posibilidad de acceder a una moratoria se encuentre en vigencia hasta que se apruebe un nuevo régimen permanente de regularización de aportes previsionales.



Otro punto clave del proyecto apunta a restablecer la vigencia del artículo 6 de la ley 25994 por el término de un año, para que los hombres puedan acceder a una moratoria a los fines de acceder a la jubilación.



La iniciativa de Marziotta establece que "las mujeres que cumplan la edad jubilatoria prevista en el artículo 37 de la ley 24.241 y fueran menores de la edad prevista en el artículo 13 de la presente podrán optar por el ingreso al régimen de regularización de deudas previsionales establecido en la ley 26.970 en las condiciones allí previstas".



En los fundamentos del proyecto, Marziotta planteó que el 60 por ciento de las personas que están a diez años de la edad jubilatoria no están aportando al sistema previsional. "Desde el Congreso Nacional tenemos que dar respuestas a esta situación, siempre con la justicia social como premisa".



"Ante el vencimiento de la moratoria establecida en la ley 26970 en julio de 2022, entre 100 mil y 120 mil mujeres entre 60 y 64 años podrán quedar sin jubilarse en la segunda mitad del 2022", advirtió la legisladora.