El ex senador de Educación Esteban Bullrich, quien se retiró del ámbito público por enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), publicó en sus redes sociales la noticia de que Canadá aprobó una nueva droga (AMX 0035) para combatir la enfermedad y apuntó contra la ANMAT anticipado que el organismo de control se demoraría en la aprobación de la medicación para los pacientes argentinos. Las afirmaciones del también ex ministro de Educación fueron desmentidas por el organismo público.

"Los enfermos de ELA no tenemos el tiempo para esperar tanta burocracia. Los laboratorios argentinos tienen todo listo para poder producir esta medicación acá y ayudarnos a tener más tiempo para nuestros seres queridos", sentenció Bullrich en su publicación en redes y adelantó que enviaría una carta a la ANMAT para que "revea sus procesos y tiempos de aprobación y que no solo apruebe medicaciones de los países denominados lista uno (Estados unidos, Unión Europea y Japón)".



Frente a las acusaciones de Bullrich, la ANMAT aclaró que "ningún laboratorio ha presentado formalmente para su evaluación la documentación correspondiente al producto AMX-035" y precisó que la nueva droga fue autorizada por la agencia de salud de Canada "bajo condiciones especiales para el tratamiento de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)".

Además, el organismo de control recordó que la presentación de información para este tipo de enfermedades puede realizarse "en el marco de la normativa establecida para registros especiales", lo que permite "un proceso de evaluación y registro dinámico y abreviado". Según la ANMAT, se encuentran registrados en el país 34 medicamentos para diversas patologías bajo esta figura.

En el mismo comunicado, Bullrich anticipó una demora por parte de la ANMAT y anticipó "la decepción de sentir que no va a llegar tan rápido a nuestro país", pero informó que la FDA --Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos-- "demoró su decisión de aprobación para septiembre de este año".