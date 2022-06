Rusia sanciona a 121 periodistas, militares y empresarios de Australia

Rusia sancionó hoy a 121 periodistas, militares, empresarios y expertos australianos en represalia por similares medidas adoptadas por el Gobierno de Camberra debido a la campaña militar rusa en Ucrania.



Entre los sancionados figuran los directores de los periódicos "The Age", "The Australian", "The Sydney Morning Herald", "The Daily Telegraph" y "Herald Sun".



También tendrán prohibida su entrada en Rusia varios periodistas de dichos medios y también del canal "Sky News" y de las agencias de noticias ABC y 9News, todos responsables de formar en Australia una "agenda rusofóbica", según el comunicado de Exteriores.



Integran la lista Rick Burr, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Angus Campbell, jefe de las Fuerzas de Defensa, y Greg Bilton, jefe de operaciones conjuntas del Ejército australiano.