Sin la presencia de jugadores argentinos ni del estadounidense Tiger Woods, hoy comienza el US Open Golf 2022, el tercer Grand Slam de la temporada, que se jugará en Massachusetts, Estados Unidos, hasta el domingo.

El defensor del título es el español Jon Rahm, número dos del mundo. También estarán el líder actual del ranking mundial, el local Scottie Scheffler y el tercero, el irlandés Rory McIlroy.



Los organizadores del torneo lamentaron la ausencia de Woods, quien tras el accidente automovilístico que sufrió en Los Ángeles a inicios del 2021 estuvo solo en los dos Majors anteriores este año, y debió retirarse del PGA Championship por dolores en su pierna derecha.

Woods es el único jugador en haber ganado el US Junior Amateur (1991, 1992 y 1993), el US Amateur (1994, 1995 y 1996) y el US Open (2000, 2002 y 2008).

A continuación, cómo ver el torneo en vivo por televisión y de manera online.



US Open Golf 2022 en vivo por televisión y de manera online

Jueves 16/06: desde las 12 por ESPN

Viernes: 17/06: desde las 17 por ESPN

Sábado 18/06: desde las 9 por ESPN3 y desde las 11 por ESPN.

Domingo 19/06: desde las 11 por ESPN

A su vez, estará disponible de manera online por Star+.