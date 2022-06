“La idea nace de estas ganas y esta voluntad de juntarme a hacer música con artistas que admiro”, simplifica el compositor, intérprete y guitarrista Nicolás Pauls. Se refiere a Tres, un concierto que se realizará este viernes a las 19 en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) y que propone reunir a músicos de diversas regiones del país. Para este primer encuentro, Pauls invitó al cantautor mendocino Facundo Silione y al jujeño Manuel Estrada para tejer juntos un repertorio de canciones y compartir músicas propias. “En principio son Facu y Manuel, pero quiero que esto se replique por otras provincias con artistas que también me gustan y que quiero conocer”, explica Pauls sobre esta primera experiencia que contará con representantes de las regiones del Noroeste, Cuyo y Centro.



El concierto estará dividido en tres segmentos. Se turnarán cada uno en el escenario y luego se cruzaran en dúos y finalmente en trío. “Buscamos el encuentro de estas tres voces para que dialoguen y crear juntas una otra voz”, sostienen. “Cuando me sumo a sus músicas, me lo tomo con mucho compromiso, busco lograr la sutileza como para que la canción me necesite”, precisa Silione. “Creo que es una visión compartida: primero está la canción, la obra, sea de quien sea, lo demás es vocación de servicio. Y lograr que llegue a un otre para que la signifique. Entonces las regiones desaparecen y las músicas de todos se convierten en una sola”, se explaya el autor del disco Un mundo mejor (2019).

Para Manuel Estrada, la motivación principal del concierto “es intentar acercarnos a una música más federal y ver qué es lo que pasa en los puntos más distantes del país”. Con Pauls se conocieron en Jujuy y compartieron varios conciertos. Pero esta será la primera vez que los tres pisarán un escenario juntos. “Va a ser un espectáculo bastante dinámico, con sonoridades diferentes y climas muy variados; un viajecito entre las viñas, los cerros y el mar”, promete Silione.

“El encuentro entre nosotros tres es algo que espero con muchas ansias. Porque he tocado con Facundo y con Manuel, pero ellos no han tocado juntos. Y no conocían la música del otro. Entonces, me gusta la idea de ser el nexo entre ambas partes”, resalta Pauls. “No tengo dudas de que lo que sucederá va a ser hermoso. Me gusta mucho la figura del cantautor jujeño y me gusta mucha música de Mendoza. Viví prácticamente toda mi vida en Buenos Aires, y también estoy muy arraigado y tengo muchas referencias de músicas de acá. Pero me gusta ver qué se puede crear a partir de estas tres regiones y miradas”.

-¿Qué cosas tienen en común? ¿Los une, tal vez, el interés y el amor por la canción?

Facundo Silione: -En el disco Baileciteando (2021), de Manu Estrada, hay una tonada bien menduca y muy hermosa. Recordé las veces que yo compuse zambas o chacareras y me daba vergüenza mostrarlas, quizás porque no eran para eso, quizás solo quería habitar esa sonoridad, hacerme de esos colores de allá arriba, tan lejos y tan dentro. Los tres habitamos el oficio de la composición; la canción sin duda nos atraviesa a los tres y compartimos ese indefinible instinto de seguir hacia adelante buscando la siguiente creación, esa que como decía Abelardo Castillo uno finalmente nunca acaba por escribir porque se muere antes. La cosa es buscar, porque buscando creamos.

Nicolás Pauls: -Creo que hay una familiaridad en lo que hacemos. En la búsqueda de la melodía, en el cariz del volumen, en las voces. No sé bien qué. Pero sí que desde la primera vez que escuché a Facundo y a Manuel cantar me pasó algo muy profundo. Eso me llevó a querer hacer muchas cosas con ellos, a componer, a hacer conciertos. Lo que creo que me pasó escuchando sus voces es algo que no me sucede habitualmente. Y es que sus composiciones me emocionaron y eso para mí es algo que siempre quiero celebrar. Y sí, creo que nos une el amor por la canción, por la melodía y porque también compartimos un montón de gustos musicales.

Manuel Estrada: -Además, tenemos en común esa cuestión de ser muy concretos a la hora de comunicar lo que nos pasa con la canción. Tratamos de hablar de lo que nos pasa en el momento, en el ahora. Escribimos de las mismas cosas pero de diferentes maneras. Tenemos un amor por esa manera simple de comunicar la música. Hacemos las cosas porque las sentimos y no estamos en una búsqueda extraña de "llegar a algún lugar".