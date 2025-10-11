La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anunció este sábado que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilitó al candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, a encabezar la lista de diputados nacionales en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“Iremos a la Corte”, adelantó Galmarini en sus redes sociales, donde calificó la resolución del tribunal como una medida “sin razón legal” y producto del “capricho de un partido político que no confía en sus propios candidatos”. La extitular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), además, consideró que el fallo “vulnera la voluntad electoral” y “sienta un precedente peligroso” en materia de equidad política.

La dirigente también criticó que la decisión de la Cámara implique el desplazamiento de mujeres en la lista de LLA. “Relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”, sostuvo.

En ese sentido, Galmarini opinó que la decisión representa un retroceso en materia de igualdad de género. “Es un pésimo antecedente para la justicia y para la paridad. Siempre perdemos las mujeres”, remarcó la senadora provincial electa, en referencia a Karen Reichardt, quien originalmente debía ocupar el primer lugar en la nómina libertaria.

El conflicto se originó luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires acorralado por su vinculación con el empresario Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico. En primera instancia, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, había autorizado su reemplazo por Reichardt. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión este sábado.

El tribunal fundamentó su fallo en la ley de paridad de género 27.412 y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género que el reemplazado. En consecuencia, determinó que el lugar de Espert debía ser ocupado por otro varón, en este caso, Diego Santilli, quien finalmente encabezará la lista de LLA en territorio bonaerense.