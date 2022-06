Alrededor del mediodía de este jueves 16 de junio, comenzaron a escucharse motores de aviones en Plaza de Mayo. Se trataba de una ambientación que homenajeaba a las víctimas del bombardeo con el que sectores golpistas de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea quisieron derrocar, en 1955, al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Mientras llegaban grupos sindicales, de diversos sectores del peronismo y de Derechos Humanos, para confluir frente al escenario donde por primera vez, se recordaría institucionalmente, a las víctimas de aquel día feroz. Una fecha que según expresó el presidente Alberto Fernández, podría ser declarada "día de duelo nacional". Y allí, en la intersección de Hipólito Irigoyen y Balcarce, frente al edificio del Ministerio de Economía donde todavía pueden verse en su fachada las marcas que dejaron las esquirlas, se concretó este histórico y emotivo acto, iniciado poco después de las 12.40, cuando el intenso sonido de las sirenas marcó el horario exacto en que comenzaron a caer las bombas.



El homenaje, organizado por la Multisectorial por la Memoria Histórica, incluyó la instalación de tres baldosas recordatorias. Y concluyó con una ofrenda floral en el monumento a las víctimas que contó con la sorpresiva participación del Presidente. Así se concretaba esta "necesaria recuperación de nuestra memoria histórica" como señaló a Página/12 la diputada Victoria Montenegro.

La ceremonia que conmemoró el 67 aniversario de aquel crimen, se inició con las bendiciones de Domingo Presci y Enrique Carrizo –del grupo de sacerdotes de Opción por los Pobres--, y se enmarcó en la recuperación de la memoria, en la necesidad de pensar en un futuro “para todas, todos y todes” puntualizó Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y “en la defensa de la unidad” del Frente de Todos.



El Presidente llegó poco después de que culminara el acto. Saludó a todos y cada uno para luego afirmar que "el negacionismo es algo imperdonable en los tiempos que vivimos; tenemos que mantener viva la memoria; cualquiera que tenga un mínimo de ética sólo puede condenar el bombardeo (a Plaza de Mayo) y no solidarizarse con los asesinos".

En el escenario, cerca de Taty estaba otra madre: Carmen Lorefice. También Adela Antokoletz de Familiares, Daniela Marino –nieta de un sobreviviente y presidenta de la comisión de Familiares de Víctimas del Bombardeo del ‘55-, junto a dirigentes sindicales como Juan Carlos Smith de la CGT, Daniel Catalano de ATE Capital; los diputados porteños del FdT Victoria Montenegro, Alejandro Amor, Claudio Ferreño, entre otros; y referentes del gobierno nacional como el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.



Fue Pietragalla quien definió "frente la magnitud del odio" que expresó aquel bombardeo, se nos presenta la profundidad "del proyecto político que representa el peronismo". "Los que hoy se preocupan tanto por algunos aviones, no se ocupan de revisar la memoria histórica donde estos otros aviones cometieron ese acto terrorista", ironizó. Aquel "hecho aberrante" fue contra la población civil, que no portaba "banderas políticas" sostuvo el Secretario de Derechos Humanos, ya que eran civiles en su trajín cotidiano quienes fueron víctimas de aquel levantamiento militar.

Pietragalla coincidió así con lo expresado por Smith quien al comenzar el acto afirmó: "fueron los derechos de nuestro pueblo trabajador lo que el bombardeo quiso eliminar”. Pero, parafraseando a Rodolfo Walsh destacó: "El único cementerio es la memoria". El representante de la CGT explicó entonces que “es una obligación del campo popular mantener esta tragedia en nuestra memoria” porque la matanza de civiles "que son nuestros mártires --enfatizó-- demuestra que las clases dominantes pueden usar la fuerza para imponer su política". Hoy "esto se expresa en el partido judicial", y frente a eso "demandamos mantener la unidad del Frente de Todos".

En la necesidad de sostener "la unidad", para mantener la lucha, coincidieron todos los referentes que tomaron la palabra. El dirigente de ATE, Daniel Catalano, suscribió a las palabras de Smith y agregó, que la lucha nacida "a partir de aquel acto terrorista", continúa: "Hoy aquel poder se representa en la oligarquía, en los medios concentrados, en el campo". Fue "la irrupción de Néstor Kirchner y de Cristina, y la aparición de Alberto (Fernández)" lo que marcó el camino. "Necesitamos la unidad para poder seguir" sostuvo Catalano. "Para seguir luchando, y seguir resistiendo", exclamó.

La lucha es "en un presente continuo" coincidió Daniela Marino, nieta del sobreviviente Juan Carlos Marino --quien murió "ahí donde están marcadas la paredes del edificio", refirió--, y explicó: "Es un presente continuo, porque lo que planificaron el ataque, sus hijos y sus nietos, siguen en las empresa, en las bancas y en los bancos. Pero nosotros ¡también estamos aquí!". Recordó que en 2005 se realizó el primer acto de conmemoración "gracias a Néstor y a Cristina". Y se pregunto: ¿Fue para matar a Perón que bombardearon la plaza? No, fue para demonizar al peronismo, respondió. "Para sembrar el odio contra las políticas del peronismo", remarcó. Y postuló, contra el negacionismo, la memoria: "Así como las madres tienen un símbolo en los pañuelos blancos, nosotros tendremos flores. Cada víctima será una flor y siempre van a estar acompañando a las Madres".



“Esto no es un acto, es un encuentro” definió Taty al tomar la palabra. Y agradeció a “todas, todos y todes” por estar allí. “Mientras existan militantes comprometidos como ustedes, no van a lograr que bajemos nuestras banderas” sostuvo. Y convocó a “demostrar la unidad con hechos, no con palabras”. En esa línea, antes de Taty, el diputado Alejandro Amor agradeció a las Madres “que nos enseñaron a luchar con amor”, para reivindicar luego la historia del peronismo “donde la primera desaparecida fue Evita”, y destacar que la proscripción que siguió al bombardeo culminó con la proscripción que dio lugar a “la resistencia peronista, con 18 años de lucha. Y eso marca nuestro compromiso de origen” sostuvo.



Las palabras recuperaban la memoria. Cada discurso contaba fragmentos de la matanza que dejó 308 víctimas identificadas entre los más de mil muertos y muchos más heridos. Y se expresaba, por primera vez públicamente, como el antecedente del terrorismo perpetrado por las Fuerzas Armadas contra víctimas civiles. Ese bombardeo marcó el inicio del proceso que concluyó con el golpe militar de septiembre de 1955, el derrocamiento de Perón y la proscripción del peronismo. De ahí que, al finalizar el evento, los militantes políticos y sindicales, fieles a la liturgia peronista hicieron sonar los bombos y las trompetas, para corear la emblemática consigna que unificó al movimiento de Derechos Humanos con la práctica política en la reapertura democrática: “A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros presos, los desaparecidos... ¡no nos han vencido!”.