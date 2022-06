Platense empató 1-1 como local sobre el final ante Gimnasia y Esgrima La Plata y si bien no pudo sostenerse como líder del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) al término de la tercera fecha, sigue habitando el primer escalón de las posiciones, ahora acompañado por Estudiantes y Newell's Old Boys.



Platense salió a jugar con la posibilidad al alcance de la mano de reafirmarse como único puntero del campeonato, y Gimnasia sabiendo que si ganaba se trepaba al primer escalón del certamen en compañía de su clásico rival, Estudiantes, y Newell's Old Boys.

A los dos minutos de estar en la cancha Chávez respaldó la visión de su entrenador al convertir el gol de la victoria desde el borde derecho del área con un zurdazo cruzado a media altura.



Sin embargo, Platense parece haber alcanzado un cierto nivel de madurez y ya sin Mauro Zárate en cancha, luego de una actuación apenas discreta, llegó rápidamente al empate con otro jugador llegado desde el banco de suplentes también de 21 años como Juan Cruz Esquivel.

Este fue el primer tanto de Esquivel en el equipo de Vicente López, y terminó dejando conformes a los hinchas locales que creían todo perdido un par de minutos antes, pero que pudieron revertir esa situación en el final.