La particularidad en este caso es que el presidente de la empresa beneficiada con los alcances de la ley en cuestión, a su vez es titular de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta, más conocida como la Cámara Pymes, por lo que conoce de primera mano el espíritu del emprendedurismo.

Su nombre es Roberto Hernández, quién recibió a Salta/12 para dar a conocer los alcances de la legislación que nació solamente apuntando al rubro software, y que con su nuevo articulado sumó diversas ramas.

“Esto viene a ser una herencia de la ley del software, porque ahora se abarca también a los medios audiovisuales, exploración de petróleo y gas, implica la parte minera, innovación y desarrollo, y la parte de capacitación, donde en total son 147 actividades que entrarían dentro del beneficio de la ley de economía del conocimiento”, comenzó explicando.

En lo que es la macroeconomía, opinó que el fin de la legislación "es actualizar la matriz productiva nacional, y tiene entre 7 u 8 provincias consideradas prioritarias, es decir que Salta es considerada una de ellas, conceptualización sumamente importante para todas las pymes de la provincia, pero hay que cumplir una serie de requisitos y tener un porcentaje de facturación mayor al 70% como pyme, en las actividades que están bonificadas o beneficiadas por la ley”.

“Otra condición, que no es tan prioritaria porque siendo emprendedor o una pyme pequeña, tiene que ver con el porcentaje de exportabilidad de los productos que se facturan, donde no es mucho lo que se solicita, pero lo que sí hay es una bonificación si se exporta, ya que no tan solo que no se retiene esa exportación si accedemos a la ley, sino que el porcentaje que se pide que se exporte es relativamente bajo”, prosiguió,

Por último, el tercer requisito para poder acceder a los beneficios de la ley, detalló, es cumplir con la capacitación interna del personal e innovación y desarrollo, dentro del emprendimiento o pyme determinada.

Una línea transversal de desarrollo productivo

LaTe Andes es una empresa dedicada al conocimiento geológico para proyectos mineros, petróleo y gas en Salta, y según su titular, "como no generadora de software, sino por estar normada y por tener procesos de investigación y desarrollo interno en los procesos productivos y capacitación para esa innovación y desarrollo, es la primera que recibe el beneficio de la ley”.

Para Hernández, “esto apunta a una línea transversal de desarrollo productivo porque tiende a mejorar la calidad de las pymes en sus procesos, y es de destacar que la ley respeta la seguridad fiscal durante 10 años, en la medida que se respeten las condiciones, por eso esto es importantísimo para las pymes y los emprendedores que no tienen financiamiento”.

A futuro, adelantó que “mi objetivo, como presidente de la Cámara Pyme, es unir a las pymes de Salta a través de la ley de economía del conocimiento como una unidad regional que nos agrupe a todos para tener mayor representatividad en las mejoras sociales y productivas de la provincia”.

LaTe Andes es una empresa mixta, con el 49% de capitales estatales y el 51% de una Pyme familiar.



Salta y las inversiones mineras

Teniendo en cuenta las potenciales inversiones mineras que se barajan en la provincia, la importancia de la ley de economía del conocimiento toma aún mayor preponderancia.

Según el presidente de la Cámara Pyme, "las operadoras mineras, muchas con fondeos internacionales, requieren un montón de calidad y servicios que sean seguros para los operadores por parte de las prestadoras que serían contratadas, entonces la ley lo que hace es generar proveedores de servicios mineros con calidad, procesos innovadores y desarrollo, y con la potencialidad de ser exportados a países como Bolivia o Chile que estarían dentro del triángulo del litio”.

“Es una línea que une a una reconversión o mejora de todas las estructuras pyme de nuestra provincia, porque potencia no solamente la capacidad de mano de obra, sino la mejora del proceso de calidad de esa mano de obra en estructuras de servicio que tienen más que la voluntad de un individuo sino que son procesos agrupados con objetivos”, definió.

El día después de la minería

A sabiendas de que en minería los recursos son no renovables por naturaleza, para Roberto Hernández, “muchas veces las estrategias confían excesivamente en la expansión del tiempo de exploración, en vez de prever permanentemente que parte de los recursos sean retornados a producciones que sean renovables como producto, que puede ser la parte agropecuaria, la metalmecánica, la robótica o la parte de software, o la comercialización internacional de los productos”.

“La amplitud de la industria puede ser muy grande a partir de los recursos que podría dejar un recurso no renovable, pero si entendemos de movida que no hay que mandar todos los fondos a logística sino que también tenemos que capacitar al personal en nuevos procesos productivos que no sean dependientes, todo se alinearía y sería transversal a cualquier gestión de gobierno”, consideró.

Sin esquivar una opinión con fundamento político, el presidente de la Cámara Pyme concluyó con una reflexión que tiene que ver con el pasado cercano de la Argentina: “si después de las experiencias de confiar en la lluvia de dólares que no llovieron, algo que también sucedió en el período del ’76, en el ’82, previo al 2001 y entre el 2015 y 2019, no ponemos la mejora en nuestra matriz productiva para que fabrique ese desarrollo, en cierta forma nos autoabastecemos hasta que el resto del mercado mundial nos vea como una oportunidad, y si no vienen, tenemos que generar esas inversiones con nuestro propio desarrollo”.