La serie se llama Catarsis. Transcurre en Rosario, está escrita y dirigida por Blas Zanella, y cuenta con producción ejecutiva de Martina Zanella. Son ocho capítulos, varias historias conectadas y un elenco numeroso. El piloto resultó finalista en el Panama Series Festival, cuya ceremonia de premiación –el pasado viernes 10 de junio– lo tuvo por protagonista en la pantalla grande del Teatro Gladys Vidal de Ciudad de Panamá.

Blas y Martina comparten apellido por coincidencia, también son de Casilda, cada uno con una trayectoria que les hizo coincidir. El reconocimiento reciente es de importancia, por -entre otras cuestiones- validar el esfuerzo que siempre implica la tarea audiovisual, más aún si es independiente. “Es una serie de drama, de ficción y de ocho capítulos, pero que está en desarrollo. A partir del estado de producción en el que se encuentra, estuvimos tanteando algunos festivales, y notamos que surgieron festivales de series en diferentes lugares del mundo. En este caso, se trata de un festival nuevo, en ciudad de Panamá, que un poco invita a ver lo que hay en el cine latinoamericano, si bien también recibieron proyectos de Asia y Europa. Hubo una recepción de alrededor de 600 proyectos en las categorías Series Web, Cortometrajes y Series Piloto de TV. Catarsis entró como finalista en la categoría Piloto de TV”, explica Blas Zanella a Rosario/12.

En rasgos generales, Catarsis gira alrededor de la pareja que componen Dj Guachin (Mauro Lemaire) y Nina (Giuliana Benítez), con sus intentos de ganar plata en el mundo porno de Internet. Pero hay mucho más, entre personajes que abren un abanico de historias cercanas, en donde nadie es lo que parece. La manera desenfadada con la cual Zanella hace actuar a sus intérpretes es para destacar. Tan sueltos y relajados como la misma puesta de cámara.

-¿Por qué la decisión de hacer una serie?

Blas Zanella: -Escribí el guion a principio de 2019, fueron tres versiones. Entre la preproducción y la búsqueda de subsidios, llegó un momento en donde decidimos que teníamos que empezar, la serie lo pedía. Teníamos las herramientas básicas y arrancamos. Hubo pequeños ensayos con los protagonistas y encontré una manera de trabajar que provocó un ritmo particular, a partir de encontrarnos. Nunca es lo mismo lo que tiene uno en la cabeza que la locación real y los actores. Por otro lado, no pensamos en meter a esta serie en Netflix o Amazon, porque de ser así, uno podría llegar a frustrarse o a dejar a mitad de camino el trabajo.

Martina Zanella: -Los que conocemos a Blas y trabajamos en sus equipos, sabemos la forma en la que trabaja. Para mí, su fuerte es la escritura y la dirección de actores. Él trabaja de una forma muy particular, desde la improvisación, donde hay un lineamiento; es decir, no hay un guion propiamente escrito para el momento, y eso es un desafío, sobre todo para los actores y para quienes estamos detrás de cámara. La ganancia está en que potencia mucho, actoralmente, a las escenas y más allá de lo técnico. Cuando leí el guion de Catarsis me gustó por cómo estaba escrito. Luego se fue desarmando y rearmando, pero la historia quedó. El tiempo transcurrido por la pandemia creo que reforzó a los protagonistas, por todo lo que sucedió durante los ensayos, que fue muy bueno.

Blas: -Hay actores formados y otros que son conocidos de algún lugar. Ha sucedido con varios del elenco, conocernos e invitarlos a hacer una escena y de pronto salía un personaje. Hubo también participaciones especiales. Se fue armando una construcción, también encontrada desde el montaje, que es en donde está la escritura, cuando uno ya sabe de qué manera se va a filmar, si va a ser un plano secuencia o un plano/contraplano. A veces me enfoco más en lo técnico, cuando hemos solucionado alguna cuestión actoral; pero en este caso creo que la intuición es lo más rico.

-Algo me remite a ciertas características del cine de Raúl Perrone y de José Celestino Campusano; lo digo por cómo se desenvuelven los protagonistas con el entorno, al que evidentemente conocen.

Blas: -César Rovira, que interpreta al “Rata”, vive en una casa enorme y antigua en Pichincha; cuando pisé Rosario por primera vez, él me dio alojamiento. Él ya tiene esa cosa curtida del barrio, es algo que ya está y es fresco. Él y otro actor son de Corrientes, en el grupo hay gente de Chaco, de Beltrán, de Casilda, es una mezcla muy interesante, y eso es Rosario también, tiene una diversidad cultural increíble.

-Destaco lo importante que es apartarse de los lugares institucionalizados –como el Monumento a la Bandera y similares– para mostrar la ciudad.

Blas: -Es que Rosario aparece automáticamente, no importa dónde sea. El Monumento o ciertos lugares en algún momento pueden aparecer, pero lo que más interesa es otra cosa, es el barrio, la calle, lo vivaz.

Martina: -La producción también es muy coral, y creo que eso tiene que ver con la magia de ir buscando, porque hay mucha riqueza, no sólo en personajes, actores y actrices de acá, sino también en los lugares. Aparecen muchísimos bares que no son tan conocidos y eso también está bueno, le aporta mucho a la producción y al contenido. De lo contrario, se siente que siempre se transita por los mismos espacios, y lo que tiene de interesante el proyecto es que los mismos actores son parte del asunto, somos todos parte de lo mismo.

-La serie está en producción, pero ¿tienen pensado de qué manera va a circular?

Blas: -Hay alternativas, estamos pensando en posibles plataformas. Sí estaría muy bueno que para este año esté completo. No me niego a las proyecciones, podría ser interesante, con dos capítulos por semana en diferentes lugares. Al haber tanta gente participando se dio un boca a boca muy interesante. Con el elenco, de hecho, hay una filosofía: durante el proceso, ellos pueden ver lo que está hecho, porque a mí me sirve a la hora de las devoluciones. De todas maneras, lo más importante ahora es terminar y estar conformes, con todo lo que eso implica.

El elenco de Catarsis reúne los nombres de Giuliana Benítez, Mauro Lemaire, Juan Pablo Schwegler, Noelia Álvarez, Hugo Cardozo, César Rovira, Antonela Regalado, María Sol Liotta, Franco Sosa, Sebastián Tiscornia, y Federico Baldi. El reparto técnico incluye también a Matías Grosso (Sonido), Charlie Egg (Música), Perro Fantasma (Música intro serie), Blas Zanella (Cámara y Montaje), y las colaboraciones musicales de La Skiro, Hombre de Color, The Diablitos Angelicales, Werther, Cállese Hombre Horrible, VZV, Iván Rodríguez Ramos, Malhechor y Far Guest.