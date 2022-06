El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, probó con tres cambios en el once inicial para visitar el martes a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El DT, que todavía no encuentra el funcionamiento de sus dirigidos y suma tres empates en tres presentaciones, puso a Gonzalo Luján, Néstor Ortigoza e Iván Leguizamón por Gastón Hernández, Francisco Perruzzi y Agustín Martegani, respectivamente.



De esta manera, el posible equipo para el martes sería Sebastián Torrico; Jalil Elías, Luján, Federico Gattoni, Jeremías James, Fernández Mercau; Siro Rosané, Ortigoza; Ezequiel Cerutti, Bareiro, Leguizamón.



Por otra parte, San Lorenzo está cerca de cerrar a su primer refuerzo: Gonzalo Maroni, de Boca, a préstamo por 18 meses, sin cargo y sin opción.



Además, el "Xeneize" negoció una cláusula de repesca cada seis meses, por lo que si el club quiere lo podrá recuperar en el próximo semestre.



Otros nombres que suenan en el Bajo Flores son Diego Calacaterra -libre de Newell's a partir del 30 de junio-, Jonathan Gómez, actualmente en Racing, y el uruguayo Gabriel Neves, quien saldrá de San Pablo de Brasil.



Hasta hoy, San Lorenzo no concretó la llegada de ningún futbolista y el mercado de pases se cerrará el próximo 7 de julio.