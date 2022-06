El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que la oposición "trató de aprovechar" el tema del avión con matrícula venezolana retenido en el aeropuerto de Ezeiza y estimó que "quisieron mostrar algo que no es".



En declaraciones radiales, el jefe de Estado apuntó: "Quisieron mostrar algo que no es, alguna cosa o movimiento oscuro del Gobierno pero actuamos rápidamente" y recalcó que "no hubo ninguna irregularidad" ni tampoco "pesa ningún tipo de restricción" sobre la tripulación venezolana.

Fernández reconoció que las sanciones de Estados Unidos pueden afectar a YPF, si la petrolera abastecía de combustible al Boeing 747-3B3(M) de la firma Emtrasur Cargo.

Al analizar la polémica generada en torno a la aeronave retenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, adujo que la oposición "trató de aprovecharlo, con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA", y que "es parte de la locura que se vive en parte de la política argentina".

Gasoducto Néstor Kirchner

También se refirió al gasoducto Néstor Kirchner. Afirmó que "los argentinos necesitamos que el gasoducto esté rápidamente terminado", ya que permitirá que "el país no tenga que importar gas de otras partes del mundo".



Al respecto, destacó que "la Justicia reaccionó bien", luego de que el juez federal Daniel Rafecas archivara esta semana la causa abierta tras denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la licitación. "Ahora el proceso de licitación de ese gasoducto puede seguir adelante con toda la transparencia que tuvo hasta aquí", añadió el mandatario.

Nuevo esquema tarifario

En cuanto al nuevo esquema tarifario, Fernández dijo que "la discusión es hasta cuánto tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos" y afirmó que la segmentación de tarifas de los servicios públicos "se va a hacer" y que "los ricos paguen lo que tienen que pagar".



"En subsidiar a los que necesitan soy el primero en levantar las manos, pero subsidiar a los ricos no. Ha llegado el momento de que no", manifestó en esa línea.

En ese contexto, subrayó que el programa económico "está fallando en la distribución" y afirmó que ésa es su "mayor obsesión". Sostuvo que "la producción argentina está volando, tenemos récord de producción industrial. La producción anda bien, el empleo también anda bien, incluido el informal". La "falla" es "en la distribución", en "donde el salario crece y el bolsillo se llena de plata. Esa es nuestra mayor obsesión hoy". De tal modo, admitió que "los salarios reales todavía están bajos".

Proyecto de Renta Inesperada

Además, el Presidente sostuvo por Radio 10 que el proyecto de Renta Inesperada, que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso, "debe ser aprobado". En esa línea, sostuvo que "el mundo está caminando hacia ese lado".



"La renta inesperada debe ser aprobada. En la Cumbre de las Américas, Joe Biden me preguntó por ese proyecto y me dijo que él la está impulsando. El mundo está caminando hacia ese lado. Es un problema de principio de justicia", apuntó Fernández.