Paul McCartney cumplió 80 años este sábado y cientos de miles de fanáticos y celebridades de todo el mundo lo homenajearon en las redes sociales dedicándole mensajes de cariño por la enorme contribución que realizó en la música.

Su antiguo compañero de banda en The Beatles, Ringo Starr, homenajeó al célebre cantautor de Liverpool con un sentido posteo desde sus cuentas oficiales: "Dicen que es tu cumpleaños. Sábado. Feliz cumpleaños, Paul te amo, hombre. Que tengas un gran día paz y amor, Ringo y Barbara. Amor, amor, paz y amor", escribió el baterista del mítico grupo inglés, en referencia a una de las letras de las más famosas canciones de 1968 del grupo, "Birthday".

Asimismo, Yoko Ono, la viuda de John Lennon, otro de sus históricos colegas y amigos del cuarteto de Liverpool, expresó vía Twitter: "Querido Paul, ¡Feliz 80 cumpleaños y muchos, muchos más! De un compañero en la paz... Amor, Yoko", señaló la artista plástica japonesa que en el 2016 trajo al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) su muestra "Dream come true" y fue todo un éxito.

Otro pariente cercano que le dedicó un posteo especial al cantante, compositor, y multiinstrumentista fue Julian Lennon, el único hijo que tuvo el autor de "Imagine" con su exesposa Cynthia Powell: "Feliz cumpleaños, tío Paul", redactó el músico, quien considera a McCartney parte de su familia por la cercana relación que mantuvo el músico con Lennon padre.

El autor de clásicos como "Michelle", "Hey Jude", "Penny Lane", "Let it Be", "Lady Madona", en su carrera grupal, y "Maybe I'm Amazed", "Live and let die" o "Pipes of Peace", como solista, entre otras, fue recordado también en su 80º aniversario de vida por bandas internacionales de enorme trascendencia.

La cuenta oficial de Twitter del grupo de rock estadounidense Aerosmith le deseó un feliz cumpleaños adjuntando un breve video de una interpretación en vivo de la canción "Helter Skelter", compuesta por Lennon y McCartney, interpretada por el líder de la banda, Steven Tyler, y el propio McCartney.



Por su parte, Jon Bon Jovi también le dedicó unas palabras de afecto. "Entonces dicen que es tu cumpleaños… feliz cumpleaños Beatle Paul", publicó en sus redes el músico, actor y productor discográfico.

Desde Argentina, David Lebon fue uno de los tantos artistas famosos que saludaron al músico por su natalicio: "Para Paul McCarteney nunca alcanzan las palabras. Gracias por todo lo que me diste y me das. ¡Happy birthday!", escribió el cantante.

Finalmente, el talento musical dentro de The Beatles, quien dos días atrás cerraba su gira estadounidense "Got Back", respondió a los saludos a través de una publicación en sus redes sociales con un autorretrato en el que se lo ve sentado con su larga y canosa cabellera sobre el paragolpes de una camioneta y un paisaje de campo: "Gracias por todos los saludos encantadores y cálidos deseos para mi cumpleaños", expresó el legendario artista.