El delantero colombiano Johan Carbonero, nuevo refuerzo de Racing, destacó este sábado que el equipo dirigido por Fernando Gago juega "muy bien", luego de pasar la revisión médica correspondiente tras sellar su transferencia desde Gimnasia.

"Racing es un equipo que juega muy bien a la pelota y es un equipo grande. Espero que me vaya bien como a los otros colombianos que pasaron por el club", comentó el atacante. Carbonero, de 22 años, firmará un contrato hasta mediados del 2026 después de su paso por Gimnasia. La operación a se hará por 3.8 millones de dólares y Racing obtendrá el 75 por ciento del pase. "Vengo a aportar mi rapidez, mis asistencias y goles. Ya estoy para jugar desde el primer momento porque me siento bien desde lo físico", afirmó.

El exOnce Caldas deberá afrontar un juicio oral tras ser procesado por acoso y tentativa de abuso sexual como consecuencia de un hecho denunciado en noviembre de 2020 por la recepcionista del hotel en el que se alojó provisoriamente tras su arribo al país. A pesar de la resistencia del Departamento de Género y Derechos Humanos de Racing, el presidente Víctor Blanco decidió avanzar con su contratación.

La llegada de Carbonero le dará fuerza a una zona en la que Racing mostró falencia durante los partidos importantes como con Boca por la semifinal de la Copa de la LPF, ante River de Uruguay en la Sudamericana o en la sorpresiva eliminación de Copa Argentina en manos del humilde Agropecuario de Carlos Casares.

A pesar de la revisión médica y de las declaraciones del jugador, el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, se mostró sorprendido porque considera que la operación todavía no está concretada. "Carbonero no estaba autorizado para hacerse la revisión médica, espero que haya sido algo particular y si la hizo es un error, porque hay cosas por solucionar", indicó el dirigente platense.