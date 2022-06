Colombia vive este domingo 19 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se trata de uno de los comicios más reñidos de la historia del país. La mayoría de las encuestadoras muestran escenarios en los que la diferencia entre Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) no es mayor a tres puntos porcentuales.

Petro fue el ganador de la primera vuelta con 8.527.768 votos lo que representa el 40.32 por ciento. Mientras que en el segundo lugar estuvo Hernández con el 28.15 por ciento representando en 5.963.209. El tercer lugar fue para Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia con 5.058.010. Además, 366.623 personas votaron en blanco.

Desde el Palacio San Miguel, donde hay 23 mesas disponibles para la votación de colombianos residentes en Argentina, la representante del Pacto Histórico, Yessica Jaramillo, relató: “Hubo mucha gente, sobre todo el viernes. Hay filas cortas, pero la gente sigue llegando. Esperamos que desde las 14 horas llegue más gente. El tiempo de votación está abierto hasta las 16”.

Jaramillo explicó que los resultados de Argentina en las elecciones presidenciales tienen poca incidencia, aunque al ser una jornada que se espera tan pareja, podría terminar por inclinar la balanza. “Por lo general, en todos los países se manejan en términos de porcentajes. Acá somos un 1 por ciento, no tenemos mucha influencia como sí lo tienen Ecuador y Venezuela o Panamá”, dijo.

Y aclaró: “En Argentina no sabemos la cantidad de colombianos que hay, principalmente porque son estudiantes o personas desplazadas por la violencia y no se acercan al consulado. Se habla de unas 50 mil personas. Pero es un dato aproximado. No tenemos números actualizados. En la primera vuelta, Petro ganó el 63 por ciento”.

Qué dicen las encuestas

Según publicó más temprano Página/12, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicó su último informe el 2 de junio en la revista Semana. En ese relevamiento, Petro tenía el 44,9 por ciento de intención de voto, Hernández el 41 por ciento, y en blanco un 3 por ciento.

La otra medición que ubicó a Petro primero es Yanhaas. El trabajo se publicó el 11 de junio y pone al candidato de izquierda con un 45 por ciento, y a Hernández con un 35 por ciento. En blanco un 13 por ciento. Esta es la única encuestadora que da una diferencia tan amplia entre ambos candidatos. La muestra fue de 1234 casos con un margen de error de 3,2 por ciento.

Sin embargo, el domingo 12 presentaron un relevamiento las consultoras Guarumo y EcoAnalítica. En la misma se ubica a Hernández con 48,2 por ciento, Petro con 46,5 por ciento y un 5,3 por ciento vota en blanco. La encuesta tiene un 2,5 por ciento de margen de error y se entrevistaron a 2029 personas.