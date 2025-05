Dirigentes políticos, sindicales y referentes culturales del todo el país anunciaron el lanzamiento del espacio Primero la Patria, un armado peronista federal que busca “ordenar el PJ”, tal como pidió la actual presidenta del partido, Cristina Kirchner, “desde la periferia”.



Así lo explicó por la 750 una de las referentes del partido, la diputada cordobesa Gabriela Estévez, que aseguró que se trata de una convocatoria que todos los peronistas sienten en un contexto marcado por la motosierra y la crueldad de Javier Milei.

“Significa que todos quienes somos parte de este movimiento nacional y nos sentimos encuadrados en el peronismo, en un contexto tan complejo como este y con una amenaza tan objetiva como la que tenemos enfrente, debemos dejar de lado cualquier diferencia y salir a defender la patria”, dijo.

Y añadió: “Con ese objetivo nace esta agrupación de carácter federal y plural, con distintas representatividades: legisladores, gremios, representantes de la cultura. Con la intención de empezar a generar un proyecto, una idea, que nos permita hacia adentro del peronismo construir puntos de acuerdo”.

Para la diputada, esto se debe hacer pensando en un proyecto de país que “contenga todas esas inquietudes”. “Reconocemos esa diversidad que implica pensar un país federal, con sus economías, sus idiosincrasias, convergiendo en un proyecto nacional”, afirmó.

En este sentido, recordó: “No se puede pensar un proyecto de provincia si no hay un proyecto nacional. Yo soy de las que más pelea por eso. No creo en los proyectos provinciales aislados. No creo que se pueda pensar un peronismo provincial sin un peronismo nacional”.

Cabe recordar que esta afirmación tiene lugar en un año electoral en el que muchas provincias eligieron desdoblar las elecciones e, incluso, presentarse con sellos locales que rompen con las figuras clásicas del peronismo, con la Provincia de Buenos Aires como el caso más importante en esta dirección.

Por eso, Estévez recordó: “Participé de esas conversaciones donde De la Sota (José Manuel, histórico dirigente cordobés que murió en 2018) lo expresaba con claridad, haciendo un llamado a la responsabilidad política”.

En ese momento, dijo, “la amenaza era Macri” y De la Sota “entendía que el peronismo debía volver a reunirse, a discutir un proyecto nacional, y que había que abandonar las lógicas provinciales para empezar a pensarnos como un proyecto de país que se desarrolla, que crece, sabiendo que enfrente había un proyecto de destrucción de todo el esfuerzo que había realizado”.