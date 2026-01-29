Omitir para ir al contenido principal
Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables

Combate contra Bulford por YPF

Juan Garriga
Por Juan Garriga
loretta preska-27/01/2025
Loretta Preska, jueza de Nueva York a cargo de la causa (NA)

Últimas Noticias

Juampy Juárez Trío

Suena el jazz en Funes

Contratapa

📰 El silencio del agua estancada

Por Marcela Rausch

Qué dicen los especialistas

Aumentó la tasa de mortalidad infantil y neonatal: las razones

Tras un mes de conflicto en la fábrica de derivados de papa

Lamb Weston pagará indemnizaciones y una gratificación

Por Marcial Amiel



Los números de natalidad y su relación con la matrícula

Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas

Por Santiago Brunetto

Los síntomas del malestar actual

El psicoanálisis en la sociedad neoliberal

Por Estela Maidac

Acerca de las críticas a los postulados freudianos

El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte

Por Silvia Ons

Habría filmado a sus víctimas

Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel

El País

Por decreto

Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical

Bullrich baila la danza de la negociación

Por Paula Marussich

1111

Por Daniel Rosso

"El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”

La carta de un juez de menores a Milei

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026

El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída

Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025

El Tesoro renovó letras a un costo del 42,4% anual

Suba de tasas y alza en reservas

Sociedad

No hubo heridos

Explosión y gran incendio en una fábrica de San Fernando

Calor más suave

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de enero

Deportes

Muy floja producción del Xeneize en La Plata

Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1

Las intenciones están y las conversaciones también

Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores

Los partidos de hoy

El conjunto de Javier Frana se medirá ante Corea del Sur en la lejana Busan

Cinco debutantes: otro cambio obligado en el equipo argentino de la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano