La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical

Bullrich baila la danza de la negociación

La senadora asegura que hay un “acuerdo consolidado” para la aprobación de la reforma laboral libertaria. Mientras, el peronismo empuja la resistencia de su aprobación.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
Eduardo Vischi, Patricia Bullrich
Patricia Bullrich y Eduardo Vischi tras la reunión en el Senado. (Gentileza -)

Otro miércoles de represión contra los jubilados

Mientras Bullrich impulsa la reforma laboral en el Congreso, su sucesora la defiende con gases en la calle

Algunos ven recesión, otros "nada más" que estancamiento

Menor actividad al cierre del año

Por Mara Pedrazzoli

Desde Panamá el presidente brasileño defendió la independencia de la región

Lula llama a procesar los minerales críticos en Latinoamérica en vez de exportarlos

En medio de la tensión por las redadas migratorias

Denuncian que el ICE intentó ingresar a una sede diplomática de Ecuador en Minneapolis

Por Paula Marussich

El proyecto sería enviado en el período de sesiones ordinarias, a partir de marzo

El ingreso al Consejo de la Paz de Trump, al Congreso y con dudas

Por Raúl Kollmann

Otro miércoles de represión contra los jubilados

Mientras Bullrich impulsa la reforma laboral en el Congreso, su sucesora la defiende con gases en la calle

"El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”

La carta de un juez de menores a Milei

Economía

El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída

Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025

Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables

Combate contra Bulford por YPF

Por Juan Garriga

El Tesoro renovó letras a un costo del 42,4% anual

Suba de tasas y alza en reservas

La denuncia de Mercado Libre contra Temu y Shein

La guerra del e-commerce

Sociedad

Temen que haya sido víctima de un operativo del ICE

Buscan a Narela Micaela Barreto, una joven de Banfield desaparecida desde hace una semana en Los Ángeles

Un conventillo de más de 30 años

Organizaciones sociales y vecinales frenaron una demolición en La Boca

La familia pide medidas urgentes a la Justicia

Demoras en peritajes clave complican la investigación por el crimen de Valeria Schwab

Podría ser condenado a quince años de prisión

El exnovio de Lowrdes Fernández irá a juicio por violencia y secuestro

Deportes

Dos goles del colombiano para festejar ante Gimnasia en el Monumental

Torneo Apertura: River volvió a ganar con la magia de Quintero

Por Daniel Guiñazú

Las intenciones están y las conversaciones también

Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores

Golazo y triunfo de Rosario Central en el Cilindro

En el pasto seco de Racing, Di María regó fútbol de potrero

Por Juan José Panno

Real Madrid, goleado por Benfica, y el PSG cayeron al repechaje

Champions League: los ingleses coparon los octavos de final