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El delantero que abrió el triunfo de Australia ante Turquía

Irankunda: de campo de refugiados a la gloria mundial

Nació en 2006 en un campo de refugiados de Kigoma, Tanzania; sus padres, de Burundi, escapaban de la guerra civil que golpeaba a su país.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 13: Nestory Irankunda of Australia celebrates after scoring the first goal during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Australia and Türkiye at BC Place Vancouver on June 13, 2026 in Vancouver, British Columbia. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Festejo Nestory Irankunda celebra su gol para la victoria de Australia sobre Turquía. AFP. Getty Images via AFP

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