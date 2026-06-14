Irankunda: de campo de refugiados a la gloria mundial

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Nació en 2006 en un campo de refugiados de Kigoma, Tanzania; sus padres, de Burundi, escapaban de la guerra civil que golpeaba a su país.
14 de junio de 2026 - 20:11
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Nestory Irankunda celebra su gol para la victoria de Australia sobre Turquía.
AFP. Getty Images via AFP
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