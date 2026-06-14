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Mundial 2026: España y Uruguay inician su camino en la Copa
Los europeos se medirán con Cabo Verde, los sudamericanos lo harán con Arabia Saudita; además, Bélgica se medirá con Egipto e Irán con Nueva Zelanda.
14 de junio de 2026 - 17:17
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Por la revancha
Marcelo Bielsa, DT de la selección de fútbol de Uruguay.
EFE. EFE
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