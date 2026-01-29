Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
No hubo heridos
Explosión y gran incendio en una fábrica de San Fernando
29 de enero de 2026 - 11:13
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Incendio en San Fernando
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Incendio
San Fernando
Últimas Noticias
Juampy Juárez Trío
Suena el jazz en Funes
Contratapa
📰 El silencio del agua estancada
Por
Marcela Rausch
Qué dicen los especialistas
Aumentó la tasa de mortalidad infantil y neonatal: las razones
Tras un mes de conflicto en la fábrica de derivados de papa
Lamb Weston pagará indemnizaciones y una gratificación
Por
Marcial Amiel
Exclusivo para
Los números de natalidad y su relación con la matrícula
Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas
Por
Santiago Brunetto
Los síntomas del malestar actual
El psicoanálisis en la sociedad neoliberal
Por
Estela Maidac
Acerca de las críticas a los postulados freudianos
El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte
Por
Silvia Ons
Habría filmado a sus víctimas
Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel
El País
Por decreto
Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”
La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical
Bullrich baila la danza de la negociación
Por
Paula Marussich
1111
Por
Daniel Rosso
"El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”
La carta de un juez de menores a Milei
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026
El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída
Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025
Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables
Combate contra Bulford por YPF
Por
Juan Garriga
El Tesoro renovó letras a un costo del 42,4% anual
Suba de tasas y alza en reservas
Sociedad
No hubo heridos
Explosión y gran incendio en una fábrica de San Fernando
Calor más suave
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de enero
Los números de natalidad y su relación con la matrícula
Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Muy floja producción del Xeneize en La Plata
Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1
Las intenciones están y las conversaciones también
Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores
Los partidos de hoy
Real Madrid, goleado por Benfica, y el PSG cayeron al repechaje
Champions League: los ingleses coparon los octavos de final