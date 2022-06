La cantante estadounidense Beyoncé anunció en las redes sociales que este lunes a la medianoche dará a conocer públicamente "Break My Soul", la primera canción de su nuevo disco, "Renaissance".

La estrella del R&B, pop y soul indicó que la canción será presentada a las 0 horas de la costa este en los Estados Unidos (la 1 de la madrugada del martes en Argentina), con el escueto anuncio "BREAK MY SOUL midnight ET".

Aunque los detalles del futuro trabajo de la artista nacida en Houston se mantienen en secreto, se sabe que el productor del sencillo es el reconocido The-Dream, con quien ha lanzado los exitosos temas "Single Ladies (Put the Ring On It)"; "Partition"; y "Run the World (Girls)".

Por otro lado, la revista Pitchfork adelantó que la canción a estrenar este martes sería un tema "dance" o "bailable", el cual Beyoncé pretende "marcar el comienzo de una nueva era con nuevos éxitos".

El jueves pasado la cantante ya había anunciado que su nuevo disco de estudio en solitario, el primero en seis años y el séptimo de su carrera, será lanzado el 29 de julio.

De esta manera, el nuevo material sucederá al exitoso "Lemonade", de 2016, el cual relataba la crisis que atravesó con su esposo, el rapero Jay-Z, y que contó con una película transmitida en el canal HBO.

Además, "Lemonade" le permitió encabezar el festival de Coachella y grabar el documental "Homecoming", en homenaje a los colegios y universidades para las personas de color en Estados Unidos. El mismo fue lanzado en 2019 a través de Netflix.

Posteriormente, la artista se concentró en películas y algunas colaboraciones con otros colegas. Así fue parte de la nueva versión live action del clásico animado "El Rey León", donde puso su voz al personaje de Nala, y del que se inspiró para su siguiente trabajo musical, "The Gift" (2019).

La cantante de rhythm and blues (R&B), pop y soul, nacida en 1981 en la ciudad de Houston, Texas, es la artista con más Premios Grammy de la historia, con 48, entre los propios y aquellos adquiridos como líder y vocalista del grupo "Destiny's Child".

Aparte de la música, ha sido actriz en películas como "Austin Powers en miembro de oro" (2002), "La pantera rosa" (2006) o "Dreamgirls" (2006) con la que consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro como Mejor Actriz-Musical o Comedia y Mejor Canción Original por "Listen".

También es tapa de la edición británica de Vogue

Al mismo tiempo que Beyoncé confirmó la salida de su disco, la revista Vogue del Reino Unido compartió la tapa de su edición de julio, con la participación de la reconocida artista.

La temática de la producción de fotos tiene un aire "disco" y a los años 70: se ve a la actriz y productora con estridentes vestidos sobre un caballo, posando con una motocicleta gigantesca y hasta una bola de espejos. Por ese motivo, los aficionados esperan que el nuevo sonido de la cantante explore la música disco.

En tanto, la revista detalló sobre las nuevas canciones: "Voces altísimas y ritmos feroces se combinan y en una fracción de segundo, y te transportan a los clubes. Música que te eleva, que lleva la mente hacia culturas y subculturas, hacia nuestra gente pasada y presente, música que unirá a tantos en la pista de baile, música que toca el alma".