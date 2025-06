El veterano rockero Rod Stewart renunció a su amistad con Donald Trump, asegurando que el empresario cambió por completo después de convertirse en presidente de Estados Unidos. El cantante, que hoy tiene 80 años, contó que antes tenía una relación cercana con Trump, ya que ambos tienen propiedades millonarias en Palm Beach, Florida, desde 1991 y 1985, respectivamente.

En diálogo con Radio Times, Stewart dijo: “No soy muy fan de Trump. Lo conocía muy, muy bien. Solía ir a su casa”. Además, comentó que vive “literalmente a medio kilómetro de distancia” de él. “Los dos estamos sobre la playa. Iba a sus fiestas de Navidad. Siempre fue medio un tipo de esos bien de varón. Eso me caía bien. Aunque, para mí, nunca trató muy bien a las mujeres. Pero desde que se convirtió en presidente, se transformó en otra persona. Alguien que yo no conocía”, agregó. Cuando le preguntaron si todavía podía considerarlo su amigo, Stewart respondió: “No, ya no puedo. Mientras siga vendiéndole armas a los israelíes -y lo sigue haciendo-, ¿cómo va a terminar alguna vez esa guerra?”.

Stewart también habló sobre su próxima presentación en el Festival de Glastonbury, donde actuará en el Legend’s Slot del escenario Pyramid, el domingo 29 de junio. “Es como jugar una final de copa: intentás tomártelo como un partido más. Pero, por supuesto, no lo es. Es especial”, dijo. “Va a ser glamoroso, va a ser sexy y vamos a tener una pequeña orquesta tocando con nosotros… y quizá metamos algunas gaitas”. El cantante volverá a presentarse en Buenos Aires el 22, 23 y 24 de octubre, esta vez en el Movistar Arena.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.