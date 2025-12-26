El debate del Presupuesto 2026 en el Senado y la agenda de Milei

Por Melisa MolinaJavier Milei pasó la Navidad en la Quinta de Olivos con su hermana y sus perros, donde también preparándose<strong> para la sesión de este viernes en el Senado</strong>. Allí, La Libertad Avanza buscará sancionar el Presupuesto 2026, tal como le pidieron desde el gobierno de los Estados Unidos. “Con este Congreso no tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso”, prometió el Presidente en su discurso navideño y advirtió: “Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas”.